Штучний інтелект може діагностувати хворобу Альцгеймера за голосом на ранніх стадіях

Вчені з Південно-Західного університету США навчили штучний інтелект діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях за допомогою ледь помітних змін у голосі та мовленні людей.

Дослідники використовували передові інструменти машинного навчання та обробки мови (NLP), щоб оцінити голос у 206 людей: 114, які відповідали критеріям легкого зниження когнітивних функцій, і 92, які не мали порушень.

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Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Потім команда зіставила ці висновки з загальновживаними біомаркерами, щоб визначити їхню ефективність у вимірюванні порушень. Учасники дослідження, отримали кілька стандартних когнітивних оцінок, перш ніж їх попросили записати спонтанний 1 – 2-хвилинний опис твору мистецтва.

Записані описи зображення надали нам інформацію про розмовні здібності, які ми могли вивчити за допомогою штучного інтелекту, щоб визначити контроль моторики мовлення, щільність ідей, граматичну складність та інші особливості мовлення,

– розповів Іхаб Хаджар, автор дослідження.

Дослідницька група порівняла аналіз мовлення учасників зі зразками спинномозкової рідини та МРТ-скануваннями, щоб визначити, наскільки точно біомаркери цифрового голосу виявляли як легкі когнітивні порушення, так і прогресування хвороби Альцгеймера.

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"Цей новий метод тестування показав хороші результати у виявленні тих, хто має легкі когнітивні порушення, і, точніше, у виявленні пацієнтів з ознаками хвороби Альцгеймера, навіть якщо її неможливо легко виявити за допомогою стандартних когнітивних оцінок", – зазначив Хаджар.

Під час дослідження вчені витратили менше 10 хвилин на запис голосу пацієнта. А проведення традиційних нейропсихологічних тестів займає кілька годин.