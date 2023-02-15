Команда исследователей впервые наблюдала за изменениями в мозгу после того, как тело человека погрузили в холодную воду. Полученные данные объясняют, почему люди часто чувствуют себя бодрее и бдительнее после купания на улице или принятия холодной ванны.

Также на тему: Мы помним гораздо больше, чем думаем

Новое исследование воздействия холодной воды

В связи с растущей популярностью плавание на открытом воздухе и погружение в холодную воду, давно пора изучить, как это может повлиять на нас. Мы знаем так много о влиянии погружения в холодную воду на тело. Но мозг был мало исследован, прежде всего потому, что делать сложные. Только сейчас, когда технологии развились, мы можем начать получать определенное понимание,

– отметила автор исследования Хизер Масси из Университета Портсмута.

В ходе испытания здоровых добровольцев погружали в бассейн с водой при температуре 20 градусов Цельсия на пять минут, измеряя физиологические показатели тел, после чего проводили функциональную МРТ головного мозга.

Холодная вода улучшает работу мозга

Оказалось, что мозг перестраивал привычные связи, чтобы помочь человеку справиться с шоком. Изменения были связаны, в частности, с медиальной префронтальной и теменной корой, которые контролируют эмоции и помогают сохранять внимание и принимать решения.

"Когда участники сказали нам, что они были более внимательны, возбуждены и в целом лучше чувствовали себя после холодной ванны, мы ожидали увидеть изменения в связях между этими частями. И это именно то, что мы обнаружили", - объясняют исследователи.

Теперь учёные планируют использовать свои выводы, чтобы лучше понять связь между частями мозга у людей с психическими заболеваниями. Возможно, это поможет создать альтернативные методы лечения с использованием холодной воды.