Нашли простой и доступный способ уменьшить риск депрессии

Международная группа исследователей провела анализ данных 33 исследований с участием почти 100 тысяч человек, чтобы определить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте. Результаты показали, что физическая активность, в частности ходьба, оказывает значительное влияние на психическое здоровье.

Новое исследование влияния физической активности

Команда ученых во главе с Бруно Биццозеро-Перони из Университета Кастилии-Ла-Манча (Испания) проанализировала данные из баз PubMed, PsycINFO, Scopus, SPORTDiscus и Web of Science по ключевым словам, касающихся физической активности, количества ежедневных шагов и симптомов депрессии, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

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Исследования отбирали независимо от даты их публикации и языка. Симптомы депрессии оценивались с помощью стандартизированных методик, а количество шагов фиксировалось с использованием акселерометров и шагомеров.

Ходьба уменьшает риск депрессии

Полученные результаты, оценены двумя независимыми экспертами, показали, что количество шагов имеет обратную зависимость от уровня депрессии во всех 33 исследованиях. В частности, низкие уровни физической активности (менее 5000 шагов в день) были связаны с повышенным риском депрессии, тогда как умеренные (5000 – 7499 шагов) и высокие уровни (10 000 шагов и более) соответствовали меньшему риску возникновения депрессивных симптомов.

Кроме того, было отмечено, что с повышением количества ежедневных шагов общее состояние здоровья респондентов улучшалось. Например, увеличение количества шагов с менее чем 5000 до 7000 и более приводило к заметному снижению вероятности депрессии, а каждая дополнительная тысяча шагов снижала шансы на появление симптомов.

Исследователи сделали вывод, что шагомер (например, фитнес-браслет) является простым и эффективным инструментом для улучшения как физического, так и психического здоровья. Они также подчеркнули, что "шаговый" подход может стать основой для разработки профилактических мер против депрессии, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Дальнейшие исследования помогут установить причинно-следственные связи между количеством шагов и снижением риска депрессивных расстройств.