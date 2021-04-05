Тренд здорового образа жизни – один из лучших трендов современности. Ведь здоровое поколение – это условие успешного развития человечества. Поэтому, когда ради общей цели объединяются настоящие фанаты своего дела, результат не заставляет себя ждать.

Примером такого сотрудничества является партнерство мирового эксперта на рынке продуктов сбалансированного питания Herbalife Nutrition и Международной фитнес-конвенции Nike Training Club.

Herbalife Nutrition & мировой спорт

Участие Herbalife Nutrition в спортивных мероприятиях воплотилось в глобальной социальной программе для продвижения здорового и активного образа жизни. Сегодня в команде компании – олимпийские звезды и ведущие спортсмены мира. Ведь они, как никто другой, понимают важность сбалансированного питания для получения желаемой физической формы и достижение высоких результатов.

Так, бренд выступает партнером по питанию более 25 ведущих футбольных клубов, в частности "Шальке 04" (Германия), ПСВ (Нидерланды), "Лос-Анджелес Гэлакси" (США). Компания поддерживает более 100 профессиональных спортсменов, среди них – один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду, ныне выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии по футболу.

Кроме того, Herbalife Nutrition оказывает спонсорскую помощь более 150 спортивным мероприятиям международного и регионального масштаба. Поэтому очевидно, что компания стала генеральным партнером самого масштабного фитнес-события в Украине – Конвенции Nike Training Club.

Мероприятие, которое объединяет тысячи спортсменов

Международная фитнес-конвенция Nike Training Club является крупнейшим событием в украинском фитнесе. Уже 22 года мероприятие собирает в одном месте топовых зарубежных и украинских представителей, чтобы представить максимально инновационные и популярные тенденции в сфере мирового фитнеса. Тренеры из многих стран демонстрируют и рассказывают о спортивных трендах, проводят авторские мастер-классы и делятся мировым опытом тренировок.

Ежегодно конвенция собирает более 1,5 тысячи профессиональных фитнес-тренеров, владельцев фитнес-клубов и энтузиастов фитнес-движения со всей страны. Программа мероприятия охватывает различные спортивные направления: функциональные тренировки, степ, аэробику, йогу, силовые занятия и другие.

2020 год внес изменения в жизнь страны. Соответственно, и формат проведения конвенции трансформировался. Поскольку опасность COVІD-19 не прошла, чтобы не подвергать риску здоровье участников, представителей и работников — конвенция в 2020 и 2021 гг. прошла в digital формате.

Тысячи участников присоединились к онлайн мероприятию, получили заряд позитива, новые знания и практики в сфере фитнеса.

В этом году в рамках Nike Training Club, как и во время мероприятия в прошлые года, с мастер-классом выступил профессиональный фитнес-тренер, эксперт Herbalife Nutrition Андрей Нестеров.

Активное занятие Андрей начал с рекомендации по поддержанию водного баланса во время тренировки: "Сегодня со мной будет гипотонический напиток CR7 Drive*, который будет заряжать меня. Для того, чтобы сделать свою тренировку еще более активной, рекомендую брать с собой гипотоник. А также не забывайте перед занятием перекусы".

CR7 Drive* – это гипотонический напиток, разработанный Herbalife Nutrition в партнерстве с Криштиану Роналду. Продукт обогащен витаминами группы B, калием, натрием и магнием – создан для восстановления водного баланса и способствует поддержанию выносливости во время физических нагрузок.

Мероприятие проводится на базе программы Nike Training Club, который объединяет спортсменов по всему миру и позволяет тренироваться в любое время и в любом месте с помощью мобильного приложения NTC. Здесь более 100 тренировок, программа мотивации и последние тенденции в сфере фитнеса в формате 24/7.

Общая цель

Уже на протяжении 12 лет Herbalife Nutrition совместно с Nike популяризирует здоровый и активный образ жизни наряду с принципами сбалансированного питания. И, как утверждают в Nike, это сотрудничество неслучайно. Ведь в основе партнерства лежат общие цели.

По словам представителей Nike, "компания очень тщательно подходит к выбору партнеров, работает только с теми, кто разделяет ценности бренда. Решение о коллаборации с Herbalife Nutrition – очевидно. Ведь оба бренда имеют схожие философии и цели – помогать спортсменам становиться сильнее и улучшать результаты. Работая вместе, мы ставим цель развивать направления фитнеса в Украине, помогать развиваться и прогрессировать как профессиональным атлетам, так и любителям".

"Запад полностью оправдал ожидания от сотрудничества, поскольку позволил привлечь внимание большого количества сторонников активного образа жизни к важности сбалансированного питания. Особенно радует то, что все происходит в прекрасной позитивной атмосфере, а это позволяет участникам чувствовать себя настоящей командой единомышленников. Партнерство компании с конвенцией – это также отличная возможность для всех желающих держать себя в форме, познакомиться с нашими продуктами, качеству которых уделяется особое внимание: мы предлагаем высококачественную продукцию с научно доказанной эффективностью", – отмечают в Herbalife Nutrition.

Так, уже 12 лет подряд компания обеспечивает участников мероприятия сбалансированным питанием. Посетители конвенции активно принимают хорошо знакомый украинским любителям и профессионалам фитнеса бестселлер Herbalife Nutrition – Протеиновый коктейль Формула 1. О его популярности говорит тот факт, что в среднем за два дня мероприятия выпивается почти 6 тыс. порций шейка. Такую любовь легко объяснить – для нормального функционирования организм должен получать все виды питательных веществ: белки, жиры, углеводы, витамины и макро - и микроэлементы. Все эти составляющие присутствуют в идеально сбалансированной формуле коктейля. А еще порция шейка готовится всего две минуты и обеспечивает ощущение сытости на несколько часов. И, конечно, он невероятно вкусный. Кроме того, протеиновый коктейль Формула 1 в течение восьми лет подряд получает первенство на международном фестивале-конкурсе "Выбор года".

Также участники конвенции в перерывах между насыщенными мастер-классами с удовольствием посещают станции питания Herbalife Nutrition, чтобы подкрепить силы продуктами спортивной линии HERBALIFE24, которые делают тренировки более эффективными. Ведь эти продукты – идеально сбалансированное питание для профессиональных и непрофессиональных спортсменов, которые удовлетворяют потребности до, во время и после тренировки и направлено на достижение лучших результатов, независимо от уровня подготовки.

Вся продукция компании сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства во всех странах, где представлена. В Украине – это "Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН Украины" и "Государственное управление делами. Центр превентивной медицины". Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и контроль на всех производственных этапах обеспечивают соответствие продукции самым строгим стандартам качества. В компании принята концепция "От посаженного семечка до продукта на вашем столе", в рамках которой продукция проходит 14 стадий проверки. К ее реализации привлечены 8 специальных лабораторий и 300 штатных сотрудников с научной степенью.

Трансформация и развитие

Несколько первых лет партнерства, Herbalife Nutrition был представлен на мероприятии двумя станциями питания и брендингом залов. Также проходили мастер-классы фитнес-амбассадоров компании и классические пресс-конференции с привлечением ведущих специалистов Herbalife Nutrition.

Позже компания расширила и наполнила креативом свою презентацию во время конвенции. Так, в 2014 году, кроме станций питания, была создана демозона с оригинальными дизайнерскими элементами. Мероприятие посетили звезды футбола – игроки ФК "Шахтер", партнером по питанию которого Herbalife Nutrition выступал на протяжении нескольких лет. Кроме того, участниками Конвенции стали лучшие фитнес-ориентированные независимые партнеры Herbalife Nutriton. Тем самым, продолжая собственным примером воплощение общей цели брендов.

Со временем компания начала полностью стилизовать один из залов, формируя масштабную демозону со многими интерактивными элементами. Для участия в мероприятии компания приглашает популярных фитнес-блогеров. А команда независимых партнеров составляет уже более 100 участников.

В компании обещают, как только будет возможность проводить мероприятие в офлайн формате, они удивят и порадуют новыми невероятными элементами демозоны.

А что дальше?

Herbalife Nutrition и Nike уверяют, что как только ситуация в стране позволит вернуться к полноценным офлайн мероприятий, партнеры сразу же приступят к подготовке следующей конвенции Nike Training Club, чтобы и в дальнейшем популяризировать здоровый и активный образ жизни в Украине.

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