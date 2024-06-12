Грибок может поражать несколько ногтей. Он возникает из-за множества различных видов грибков, которые живут в окружающей среде. Небольшие трещины в ногте или коже могут позволить этим микроорганизмам проникнуть в ноготь и вызвать инфекцию.

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Почему возникает грибок ногтей

Онихомикоз вызывают:

дерматофиты, такими как Trichophyton rubrum или Trichophyton interdigitale;

грибки, среди которых Candida albicans;

плесень, например Scopulariopsis brevicaulis.

Грибковая инфекция ногтей может возникнуть у любого человека. Некоторые люди более подвержены им, чем другие, включая пожилых людей и людей со следующими состояниями:

травмы ногтей;

диабет;

ослабленная иммунная система;

проблемы с кровообращением;

стригущий лишай на стопе.

Чтобы уменьшить риск возникновения грибка ногтей, стоит:

держать руки и ноги в чистоте и сухими;

подстригать ногти вовремя;

не ходить босиком в раздевалках или общественных душевых (например, в спортзале);

не пользоваться маникюрными ножницами вместе с другими людьми.

Симптомы грибка ногтей

На грибок ногтей указывают следующие симптомы:

ногти утолщены;

обесцвеченные;

хрупкие;

неправильной формы;

плохо пахнут.

Ногтевой грибок может поражать ногти и на руках, но чаще всего он встречается на ногах.

Врач может диагностировать грибковую инфекцию ногтей, осмотрев пораженный ноготь и собрав анамнез. Он также может взять срез ногтя, чтобы отправить в лабораторию, где проверят, есть ли грибок.

Лечение грибка ногтей

Существует несколько видов препаратов, которые используют для лечения грибка ногтей.

Пероральные противогрибковые препараты используют в первую очередь. Эти препараты помогают новому ногтю расти без инфекции, постепенно замещая инфицированную часть. Обычно, принимать такие препараты нужно ежедневно в течение 6 – 12 недель. Результат не виден, пока ноготь полностью не отрастет.

Пероральные противогрибковые препараты могут вызывать побочные эффекты, такие как сыпь и поражение печени. Или они могут вступать во взаимодействие с другими рецептурными препаратами. Может потребоваться периодически сдавать анализы крови, чтобы проверить, как человек переносит эти лекарства.

Лекарственный лак для ногтей – врач может назначить противогрибковый лак для ногтей, в составе которого есть действующее вещество циклопирокс. Его нужно наносить на пораженные ногти и окружающую кожу один раз в день. Возможно придется использовать этот тип лака для ногтей ежедневно почти в течение года.

Лекарственный крем для ногтей врач может назначить противогрибковый крем. Это средство нужно втирать в пораженные ногти. Кремы для ногтей могут вызвать побочные эффекты, например, сыпь.