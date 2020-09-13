Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием Дня города Днепра. 12 сентября там состоялся концерт, на который собрались тысячи людей.

Глава Минздрава рассказал, что когда он увидел фотографии с праздничного концерта, возникло очень много вопросов к власти. Об этом Степанов заявил во время брифинга 13 августа, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19 и пневмонией

По мнению главы Минздрава, власть Днепра точно знает, что такое COVID-19, а также – какие риски он представляет для людей.

Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, но так сознательно начать проводить концерты..,

– заявил Степанов.

Почему массовые мероприятия столь опасны

Чиновник отметил, что проведение столь масштабных массовых мероприятий в Украине пока запрещено. Соблюсти в таких условиях социальную дистанцию практически невозможно. Кроме того, очень часто посетители массовых мероприятий не пользуются средствами индивидуальной защиты.

Даже несколько человек, которые присутствовали, например, на таком праздновании с COVID-19, они могут инфицировать сотни, тысячи людей,

– предостерег Степанов.

Как праздновали День Днепра