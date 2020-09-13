Под угрозой тысячи людей: Степанов возмущен празднованиями в Днепре
Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием Дня города Днепра. 12 сентября там состоялся концерт, на который собрались тысячи людей.
Глава Минздрава рассказал, что когда он увидел фотографии с праздничного концерта, возникло очень много вопросов к власти. Об этом Степанов заявил во время брифинга 13 августа, сообщает 24 канал.
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По мнению главы Минздрава, власть Днепра точно знает, что такое COVID-19, а также – какие риски он представляет для людей.
Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, но так сознательно начать проводить концерты..,
– заявил Степанов.
Почему массовые мероприятия столь опасны
Чиновник отметил, что проведение столь масштабных массовых мероприятий в Украине пока запрещено. Соблюсти в таких условиях социальную дистанцию практически невозможно. Кроме того, очень часто посетители массовых мероприятий не пользуются средствами индивидуальной защиты.
Даже несколько человек, которые присутствовали, например, на таком праздновании с COVID-19, они могут инфицировать сотни, тысячи людей,
– предостерег Степанов.
Как праздновали День Днепра
- 12 сентября на площади Шевченко в Днепре состоялся масштабный концерт классической музыки.
- Музыкальные произведения исполняли симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и киевская вокальная джаз-группа Mansound.
- Наслаждался концертом в толпе и мэр Борис Филатов.