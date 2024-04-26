Люди, которые не могут пить алкоголь, имеют более высокий риск многих серьезных болезней

Международная группа ученых обнаружила, что гены, которые защищают людей от алкоголизма, могут вызывать различные заболевания, включая онкологические. Исследование охватило более 3,2 миллиона человек.

Ученые уже давно знают о генетической предрасположенности к алкоголизму. В 2018 году группа исследователей обнаружила определенные варианты генетических различий, известных как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) – ADH1B, rs1229984-T, rs2066702-A. Эти гены предотвращают развитие алкогольной зависимости и ее последствий.

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Такие аллели могут вызвать тошноту, и привести к быстрому похмелью при употреблении алкоголя. У людей, которые имеют эти гены, организм превращает этанол в ацетальдегид за очень короткое время. Вышеперечисленные геномные варианты в первую очередь связаны с тем, сколько человек может употребить алкоголя. При этом мало что известно о сложной полигенной структуре склонности к алкоголизму и его генетической связи с другими расстройствами.

Новое исследование "алкогольных" генов

Новая международная группа ученых, включая специалистов из Калифорнийского, Йельского университетов (США), Университета Барселоны (Испания) и других научных организаций, решила углубиться в этот вопрос и проанализировала ДНК более 3,2 миллиона человек, включая европейцев, латиноамериканцев и афроамериканцев.

Ученые исследовали связь между наличием "антиалкогольных" генов у участников и их психическим здоровьем, сном, иммунной системой, кардиоваскулярной системой, обменом веществ.

"Антиалкогольные" гены повышают риск болезней

Оказалось, что люди, которые имеют защитные аллели, меньше страдают от хронической усталости, но более подвержены сердечно-сосудистым и психическим заболеваниям, нарушению сна, курению, перееданию из-за стресса, базедову болезнь и гипертириоз, чем люди без этих генов. Они также чаще страдают от малярии, рака легких и кожи. Однако в целом уровень здоровья у таких людей был лучше, чем у тех, кто не имел защитных вариантов аллелей.

Ученые также обнаружили связи с недостаточно изученными показателями, связанными с неврологическими (мигрень, эпилепсия), иммунными (аллергии), опорно-двигательными (фибромиалгии) и репродуктивными заболеваниями (преэклампсия). Их работа показывает, что полиморфные варианты генов, кодирующих ферменты, которые метаболизируют алкоголь, влияют на множество аспектов здоровья, кроме поведения, связанного с употреблением алкоголя.