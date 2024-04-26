Люди, які не можуть пити алкоголь, мають вищий ризик багатьох серйозних хвороб

Міжнародна група вчених виявила, що гени, які захищають людей від алкоголізму, можуть викликати різні захворювання, включаючи онкологічні. Дослідження охопило понад 3,2 мільйона людей.

Вчені вже давно знають про генетичну схильність до алкоголізму. У 2018 році група дослідників виявила певні варіанти генетичних відмінностей, відомих як однонуклеотидні поліморфізми (SNP) – ADH1B, rs1229984-T, rs2066702-A. Ці гени запобігають розвитку алкогольної залежності та її наслідків.

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Такі алелі можуть викликати нудоту, та призвести до швидкого похмілля при вживанні алкоголю. У людей, які мають ці гени, організм перетворює етанол на ацетальдегід за дуже короткий час. Перераховані вище геномні варіанти в першу чергу пов'язані з тим, скільки людина може вжити алкоголю. При цьому мало що відомо про складну полігенну структуру схильності до алкоголізму та його генетичного зв'язку з іншими розладами.

Нове дослідження "алкогольних" генів

Нова міжнародна група вчених, включаючи фахівців з Каліфорнійського, Єльського університетів (США), Університету Барселони (Іспанія) та інших наукових організацій, вирішила заглибитись у це питання та проаналізувала ДНК понад 3,2 мільйона людей, включаючи європейців, латиноамериканців та афроамериканців.

Вчені досліджували зв'язок між наявністю "антиалкогольних" генів в учасників та їх психічним здоров'ям, сном, імунною системою, кардіоваскулярною системою, обміном речовин.

"Антиалкогольні" гени підвищують ризик хвороб

Виявилося, що люди, які мають захисні алелі, менше страждають від хронічної втоми, але більш схильні до серцево-судинних і психічних захворювань, порушення сну, куріння, переїдання через стрес, базедову хворобу і гіпертиріоз, ніж люди без цих генів. Вони також частіше страждають від малярії, раку легень і шкіри. Проте загалом рівень здоров'я у таких людей був кращим, ніж у тих, хто не мав захисних варіантів алелів.

Вчені також виявили зв'язки з недостатньо вивченими показниками, пов'язаними з неврологічними (мігрень, епілепсія), імунними (алергії), опорно-руховими (фіброміалгії) та репродуктивними захворюваннями (прееклампсія). Їхня робота показує, що поліморфні варіанти генів, що кодують ферменти, які метаболізують алкоголь, впливають на безліч аспектів здоров'я, окрім поведінки, пов'язаної із вживанням алкоголю.