Современные исследования развенчивают представление о благоприятном влиянии умеренного употребления алкоголя на здоровье, указывая на недостатки предыдущих работ. В прошлых исследованиях часто проводилось сравнение умеренно пьющих людей с теми, кто уже имел проблемы с алкоголем, что приводило к искажению результатов.

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Новое исследование алкоголя

Обзор 107 научных работ показал, что качественные исследования не выявили связи между умеренным потреблением алкоголя и увеличением продолжительности жизни. Мифы, такие как "французский парадокс", способствуют укреплению ложных убеждений, несмотря на очевидные риски, включая повышенную вероятность развития рака.

Исследования прошлых лет как правило, фокусировались на пожилых людях и не учитывали их алкогольные привычки на протяжении всей жизни. В результате умеренно пьющие люди сравнивались с теми, кто воздерживался или редко употреблял алкоголь из-за состояния здоровья, такие сравнения могут вводить в заблуждение.

Алкоголь всегда вредит

Анализ исследований выявил, что риск смерти среди умеренно пьющих был на 14% ниже по сравнению с теми, кто отказался от алкоголя. Однако глубокое изучение показало, что в исследованиях высокого качества, где были молодые люди и не включались бывшие алкоголики в группу людей, которые не употребляют алкоголь, связь между умеренным употреблением и долголетием отсутствовала.

Ученые отмечают, что представление о полезности умеренного употребления алкоголя для долгой жизни не подтверждаются исследованиями и что алкоголь несет в себе риски для здоровья, включая рак. Поэтому ни одна крупная медицинская организация не рекомендует употребление алкоголя.