Но путаница – пить или не пить йод – связана с тем, что в интернете очень много старых видеороликов, выпущенных еще тогда, когда Запорожская АЭС работала. Об этом 24 Каналу заявил кандидат химических наук Глеб Репич.

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"Если это авария на ЗАЭС, в данном развитии событий, когда станция выключена, то йод действительно пить не стоит. И поэтому сейчас там кто-то говорит, что "надо принимать". Кто-то говорит, что "не надо". Смотрите на дату ролика, который вы смотрите вообще", – отметил Репич.

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Йод принимают только по указанию

В то же время, иметь йод дома нужно в любом случае, поскольку в Украине есть еще другие АЭС. И, например, если там будет авария на работающем реакторе, то тогда принимать йод надо. Однако в любом случае препараты йода употребляют только тогда, когда будет соответствующее распоряжение это делать.

Видел, что мне пишут, что многие для профилактики напились этого йода. А это вообще бессмысленная вещь, потому что вы только себе повредите. Профилактика так вот не работает,

– подчеркнул кандидат химических наук.

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