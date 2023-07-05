Но путаница – пить или не пить йод – связана с тем, что в интернете очень много старых видеороликов, выпущенных еще тогда, когда Запорожская АЭС работала. Об этом 24 Каналу заявил кандидат химических наук Глеб Репич.
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"Если это авария на ЗАЭС, в данном развитии событий, когда станция выключена, то йод действительно пить не стоит. И поэтому сейчас там кто-то говорит, что "надо принимать". Кто-то говорит, что "не надо". Смотрите на дату ролика, который вы смотрите вообще", – отметил Репич.
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Йод принимают только по указанию
В то же время, иметь йод дома нужно в любом случае, поскольку в Украине есть еще другие АЭС. И, например, если там будет авария на работающем реакторе, то тогда принимать йод надо. Однако в любом случае препараты йода употребляют только тогда, когда будет соответствующее распоряжение это делать.
Видел, что мне пишут, что многие для профилактики напились этого йода. А это вообще бессмысленная вещь, потому что вы только себе повредите. Профилактика так вот не работает,
– подчеркнул кандидат химических наук.
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- В случае официальных сообщений о радиационной аварии следует оставаться в помещении. Если в этот момент вы на улице, нужно срочно зайти в помещение. Далее следуйте инструкций от власти.
- Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, оставлять здание может только после соответствующих указаний. Местные власти сообщат о местах, где расположены пункты эвакуации. А также – самые безопасные маршруты передвижения, если вы будете эвакуироваться на собственном авто.
- В тревожный чемоданчик положите свои документы и их копии, маску для лица или респиратор. Не забудьте аптечку и недельный запас лекарств, если у вас есть хронические заболевания. Также следует взять влажные салфетки, одежду и обувь. Позаботьтесь о еде и воде.
- В Министерстве здравоохранения призывают обмотать свои чемоданы или рюкзаки пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит их дезактивацию на санитарных постах.