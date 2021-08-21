Еще одна жертва штамма Дельта: на Львовщине умер молодой человек

Во Львовской области от штамма коронавируса Дельта умер 36-летний мужчина. Он не имел прививки от недуга.

О смерти жителя Львовщины от нового штамма коронавируса в сети сообщила главная санитарный врач области Наталья Иванченко.

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От коронавируса штамма Дельта умер мужчина

Дельта-штамм унес жизнь мужчины из Стрыйского района.

Ему было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал,

– написала Иванченко.

Штамм Дельта подтвердили в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Главная санитарный врач Львовщины рассказала, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сразу – в отделение реанимации и интенсивной терапии. Он в течение 8 дней находился на аппарате ИВЛ.

Иванченко также добавила, что пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть находился в группе риска и нуждался в вакцинации.

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Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Текст сообщения Натальи Иванченко:

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет.

Он был невакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался в вакцинации. К сожалению, спасти не удалось. Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напоминаю, Центры вакцинации работают ежедневно без выходных. Не стоит испытывать судьбу!