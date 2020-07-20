Лето – время для приключений и активного отдыха. Но даже в короткое путешествие на выходные с собой всегда надо иметь аптечку. Какие лекарства стоит брать в дорогу – читайте дальше.

Перевіряти вміст аптечки потрібно як мінімум раз у рік. Про це у ранковому шоу на 24 каналі розповіла Марина Крапівнер, лікар-терапевт.

Важливо Страхування подорожей під час COVID-19: де вимагають поліс і що він покриває

Лікарка пояснила: у деяких препаратів може минути термін придатності, а якісь – можуть бути використаними, тож потрібно їх докупити

"В принципі, повертаючись з відпустки, варто перевірити, що вже витратили, що потрібно. І поповнити аптечку, аби до наступної поїздки вона була готова Звісно, перед виїздом – треба перевірити ще раз", – пояснила Крапівнер.



Що має бути у дорожній аптечці / Інфографіка 24 каналу

Вона підкреслила, що будь-яку аптечку варто доукомплектовувати під себе. Особливо якщо є якісь хронічні захворювання чи організм специфічно реагує на зміну погоди, їжі чи місцевість.

Передбачити всі ситуації – неможливо. Тому і не вийде взяти ліки на всі можливі випадки. Все ж таки кожна людина повинна скласти аптечку під себе,

– наголосила лікар-терапевт.

Й додала: якщо хтось схильний до алергій, обов'язково має взяти протиалергічні препарати, сорбенти. Тим, хто схильний до ангін, варто взяти спрей для горла та таблетки для розсмоктування.

Ті, у кого є хронічні захворювання, окрім планових медикаментів, повинні взяти препарати швидкої допомоги. Наприклад, у людини – гіпертонічна хвороба. Якщо раптом станеться гіпертонічна криза, в неї має бути щось під рукою, аби вона змогла з цим справитися.

"Те ж саме стосується приступів аритмії, або людей, які страждають хронічним панкреатитом. Тобто кожен має формувати аптечку під себе та під хвороби членів своєї родини", – підсумувала Крапівнер.

Найпоширеніші проблеми в подорожах

Лікар-терапевт зазначила, що чи не найчастіше люди, які їдуть на відпочинок, зіштовхуються з кишечними інфекціями. На цей випадок потрібно мати з собою сорбенти, спазмолітики, жарознижуючі та антибактеріальні засоби.

"Аби уникнути таких ситуацій, потрібно їсти лише у перевірених місцях. Або не купляти в дорогу молочні продукти, адже вони швидко псуються. Краще готувати самому щось, що може зберігатися більш-менш довго", – порекомендувала Крапівнер.