Ежегодно около 140 000 украинцев диагностируют онкологическое заболевание, а 63 000 из них (45%) теряют свою жизнь. Ключевыми факторами успешного лечения рака есть своевременное выявление злокачественных образований на ранних стадиях, правильная диагностика и постоянный контроль заболевания.

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Цифровая диагностика рака

Ради снижения смертности от онкологических заболеваний в Украине стартовала "Национальная программа по внедрению цифровой технологии диагностики рака". Основной целью этой программы является внедрение современных методов диагностики онкологических заболеваний, уже долгое время используемых в медицине стран Европы, Израиля, Великобритании и США.

Программа предусматривает использование уникальной для Украины медицинской технологии цифрового сканирования, хранения и обработки гистологических препаратов, создания инфраструктуры, цифровых хранилищ и национальной библиотеки изображений, что будет способствовать повышению квалификации врачей-патологов. Кроме того, планируется установка более 100 цифровых сканеров в медицинских учреждениях и лабораториях по всей стране.



Цифровой сканер / Фото 24 Канал

Кроме быстрой постановки точных диагнозов, технология цифровой патологии будет отработана и внедрена в медицину Украины как рутинный процесс, а также внесена в список диагностических процедур на уровне регуляторов страны.

Программа была инициирована и внедряется командой медиков во главе с Тиграном Амаляном – украинским врачом, медицинским экспертом и меценатом, на счету которого внедрение в Украине десятков новейших технологий, включая технологии для бескровных ЛОР операций, протезирование аортального клапана без разреза грудной клетки и остановки сердца, а См. также нейронавигационных систем для операций на головном мозге.

Тигран Амалян “ Именно использование цифрового сканера, основанного на цифровой патологии, может кардинально улучшить ситуацию с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Путем оцифровки пациенты смогут проконсультироваться с другими специалистами из любой точки мира, просто передав ссылку на файл. Кроме того, сканер позволяет использовать базы данных цифровых снимков в научно-исследовательской работе для диагностики и соответственно правильного лечения нетипичных заболеваний. Оцифровка препарата также поможет патологам использовать нейросети или искусственный интеллект. ”.

Первый цифровой сканер уже направляется в Украину. Аппарат будет установлен в одной из столичных гистологических лабораторий, где будет проводиться наибольшее количество всех онкоисследований и работают ведущие патологи страны, включая кафедру патологической анатомии НМУ Украины.

Цифровая диагностика рака: смотреть видео

Бюджет Национальной программы по внедрению цифровой технологии диагностики рака составляет более 7 500 000 гривен, поэтому Международный фонд медицинских инноваций, являющийся частью команды программы, начал сбор в поддержку инициативы. Поддержать борьбу медиков и больных онкологией украинцев можно за этой ссылкой.