Болезнь развивается бессимптомно: сколько киевлян имеют диабет

В Киеве более 75 тысяч человек живут с диагнозом –сахарный диабет. В то же время в 2023 году это заболевание было впервые выявлено более чем у 3 тысяч жителей столицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГВА Валентину Гинзбург.

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Что нужно знать о диабете

Сахарный диабет – что это Сахарный диабет – хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина, или организм использует произведенный инсулин недостаточно эффективно. Самый распространенный – диабет II типа.

Валентина Гинзбург отметила, что главная опасность заболевания в том, что диабет может достаточно долго иметь бессимптомное течение в то время, когда болезнь прогрессирует и наносит вред организму.

Основными симптомами диабета являются: ночная жажда, чрезмерное мочеиспускание, постоянное чувство голода, усталость, потеря веса, ухудшение зрения. И, если эти состояния уже заметны, значит человек болен уже не один месяц.

Специалисты советуют 1 – 2 раза в год проверять уровень сахара в крови. А тем, кто входит в группу риска, делать тест на глюкозотолерантность.

Каковы осложнения диабета

У больных впоследствии может развиться диабетическая ретинопатия, что является причиной слепоты, почечная недостаточность, проблемы сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговой систем.

Медики предупреждают об ухудшении кровотока и поражения нервных окончаний в конечностях, а это в свою очередь может повышать риски возникновения язв, их инфицирования и, как следствие, ампутации.