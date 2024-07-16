"Охматдет" частично возобновил работу: какие отделения снова заработали

Детская больница "Охматдет", которая пострадала в результате атаки россиян 8 июля, частично возобновила работу.

Об этом сообщили на фейсбук-странице медучреждения. Там назвали отделения, которые снова открыты для приема пациентов.

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Несмотря на атаку на прошлой неделе, мы рады сообщить, что некоторые отделения "Охматдет" уже возобновили свою работу. Сегодня снова открылось приемное отделение неотложной помощи, которое теперь обслуживает и пациентов хирургического профиля,

– говорится в сообщении.



"Охматдет" частично возобновил работу / Фото фейсбук "Охматдета"

Открыта часть онкологических отделений

Также к работе вернулась часть онкологических отделений, кроме отделения трансплантации костного мозга, которое временно работает на базе Киевского городского центра нефрологии и диализа. Отделение микрохирургии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии временно работают на базе Первой областной взрослой больницы.

Отделения, которые уже работают в "Охматдете":

Экстренная медицинская помощь (emergency)

Ургентная хирургия

Абдоминальная хирургия

Торакальная хирургия

Ортопедия и травматология

Центр радиологии

Онкологические отделения (кроме трансплантации костного мозга)

Детская и подростковая гинекология

Гнойная хирургия

Педиатрия

Инфекционное боксированное отделение для детей младшего возраста

Эндокринология

Детская неврология

Детская урология

Отделение анестезиологии

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии

Операционное отделение

Работают отделения неонатологического профиля:

Интенсивная терапия новорожденных детей

Хирургия новорожденных

Интенсивное выхаживание глубоко недоношенных детей

Интенсивное выхаживание и ранняя реабилитация детей с перинатальной патологией

Также работу продолжают: Центр инфекционных болезней "Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией / СПИД"; Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям; Центр службы крови и Центр патологии гемостаза.

Недавно возобновила работу лаборатория медицинской генетики и Украинский референс-центр по лабораторной диагностике и метрологии; Медико-генетический центр.

В "Охматдете" пригласили всех, кто нуждается в медицинской помощи, обращаться в медучреждение. Колл-центр медучреждения: 0 (44) 344 19 54.