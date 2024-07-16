"Охматдет" частично возобновил работу: какие отделения снова заработали
Источник:НДСЛ "Охматдит"
Детская больница "Охматдет", которая пострадала в результате атаки россиян 8 июля, частично возобновила работу.
Об этом сообщили на фейсбук-странице медучреждения. Там назвали отделения, которые снова открыты для приема пациентов.
Смотрите также Как планируют восстанавливать "Охматдет" в Киеве: сколько средств уже собрали и кто помогает
Несмотря на атаку на прошлой неделе, мы рады сообщить, что некоторые отделения "Охматдет" уже возобновили свою работу. Сегодня снова открылось приемное отделение неотложной помощи, которое теперь обслуживает и пациентов хирургического профиля,
– говорится в сообщении.
"Охматдет" частично возобновил работу / Фото фейсбук "Охматдета"
Открыта часть онкологических отделений
Также к работе вернулась часть онкологических отделений, кроме отделения трансплантации костного мозга, которое временно работает на базе Киевского городского центра нефрологии и диализа. Отделение микрохирургии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии временно работают на базе Первой областной взрослой больницы.
Отделения, которые уже работают в "Охматдете":
- Экстренная медицинская помощь (emergency)
- Ургентная хирургия
- Абдоминальная хирургия
- Торакальная хирургия
- Ортопедия и травматология
- Центр радиологии
- Онкологические отделения (кроме трансплантации костного мозга)
- Детская и подростковая гинекология
- Гнойная хирургия
- Педиатрия
- Инфекционное боксированное отделение для детей младшего возраста
- Эндокринология
- Детская неврология
- Детская урология
- Отделение анестезиологии
- Отделение анестезиологии и интенсивной терапии
- Операционное отделение
Работают отделения неонатологического профиля:
- Интенсивная терапия новорожденных детей
- Хирургия новорожденных
- Интенсивное выхаживание глубоко недоношенных детей
- Интенсивное выхаживание и ранняя реабилитация детей с перинатальной патологией
Также работу продолжают: Центр инфекционных болезней "Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией / СПИД"; Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям; Центр службы крови и Центр патологии гемостаза.
Недавно возобновила работу лаборатория медицинской генетики и Украинский референс-центр по лабораторной диагностике и метрологии; Медико-генетический центр.В "Охматдете" пригласили всех, кто нуждается в медицинской помощи, обращаться в медучреждение. Колл-центр медучреждения: 0 (44) 344 19 54.