Новое лекарство против ожирения

Представьте, если бы был способ оставаться стройным и здоровым, не избегая продуктов с высоким содержанием углеводов, которые любят есть большинство людей. Есть хорошие новости: такой препарат существует, он может это сделать, но его проверили только на мышах.

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Этот волшебный препарат называется CPACC. Ученые, разработавшие его, недавно опубликовали исследование, в котором они утверждали, что во время испытаний на мышах CPACC смог сохранить их вес под контролем, а также предотвратил диетический стресс у мышей, который обычно приводит к повреждению печени и таких заболеваний, как диабет и проблемы с сердцем.

Как действует новый препарат

Препарат ингибирует активность гена MRS2, отвечающего за транспортировку магния в митохондрии клеток организма. Это позволяет им более эффективно производить метаболизм жиров и сахаров.

В экспериментах препарат вводили мышам, жившим на вредной диете с высоким содержанием вредных веществ. Все они начали терять вес и становились стройными, а их печень перестала испытывать неблагоприятное влияние.

Это препарат, который может снизить риск кардиометаболических заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт, а также снизить заболеваемость раком печени.

– сообщил автор разработки Мадеш Муисвами.

Однако ученые добавляют, что лекарству нужны дополнительные исследования и проверки безопасности. Возможно, однажды он играет важную роль в борьбе с ожирением и его губительным влиянием на человека.