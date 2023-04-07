Коронавирус ускоряет прогрессирование еще одного опасного заболевания

Международная группа ученых выяснила, что после заражения COVID-19 все подтипы деменции ведут себя как быстро прогрессирующая деменция.

Новое исследование коронавируса

Согласно новому исследованию заражение SARS-CoV-2 оказывает значительное влияние на когнитивные функции у пациентов с ранее существующей деменцией. У пациентов со всеми подтипами деменции, включенными в исследование, наблюдалось быстро прогрессирующее слабоумие после заражения коронавирусом.

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Международная группа ученых исследовала влияние COVID-19 на когнитивные нарушения у 14 пациентов с ранее диагностированной деменцией (четверо с болезнью Альцгеймера, пятеро с сосудистой деменцией, трое с деменцией при болезни Паркинсона и двое с поведенческим вариантом лобно-висок) 19.

Коронавирус ускорит прогрессирование деменции

Исследователи предположили, что COVID-19 должен иметь какое-то вредное влияние на пациентов с диагностированной деменцией, экстраполируя понимание когнитивного воздействия этой вирусной инфекции на пациентов без деменции.

Кроме того, что все подтипы деменции вели себя как быстро прогрессирующая деменция после COVID-19, ученые обнаружили, что разница между разными типами деменции стала удивительно размытой после инфекционной болезни.