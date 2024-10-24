Как понять, что у человека запой

На второй стадии алкогольной зависимости употребление алкоголя становится важнее, чем другие дела. На этом этапе у человека развивается синдром отмены алкоголя, при котором организму становится очень плохо, когда уровень этанола уменьшается, пишет Alcohol.

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Кроме того, попытки опохмелиться на следующий день могут привести к тому, что человек напивается еще раз. На этой стадии человеку нужно выпить гораздо больше, чтобы захмелеть. Сначала 0,5 литра пива было достаточно, но теперь нужны 2,5.

Не только происходят физиологические изменения, но и психологическое состояние человека ухудшается: человек становится более агрессивным, а потом апатичным, у него все чаще возникают провалы в памяти после употребления алкоголя.

В Международной классификации болезней запойный алкоголизм входит в более широкую группу заболеваний, известных как "синдром зависимости от алкоголя". В Соединенных Штатах понятия "запой" не существует, вместо этого используется термин "binge drinking", что означает употребление более пяти напитков (50 мл чистого спирта) в течение 2 часов.

Как помочь человеку в запое

В современной медицине алкогольная зависимость рассматривается как хроническое состояние, требующее длительного лечения и поддержания ремиссии. Алкоголь влияет на весь организм, например, изменяя нервную систему, чтобы адаптироваться к этанолу.

Человек, страдающий зависимостью, может не знать о своих проблемах и возможных последствиях. Таким образом, важно, чтобы близкие люди не думали, что это просто отсутствие силы воли или желания. Часто человек с алкоголизмом знает, в какую яму попал, но не знает, как выйти из нее.

Помощь алкозависимому, особенно тому, кто находится в запое, может быть очень трудной задачей. Эксперты Национального института проблем злоупотребления алкоголем США утверждают, что также важно, чтобы помощник заботился о себе.

Например, попросил друзей и семью о помощи или посетил терапевта, если у него самого обнаружились симптомы тревоги или депрессии.

У людей, страдающих алкогольной зависимостью, может возникнуть синдром отмены в течение 6 – 48 часов после отказа от алкоголя. Симптомы включают тошноту, дрожь, потливость, тревогу и навязчивые мысли. В этот момент потребности организма могут быть сильнее, даже если человек решит отказаться от спиртного. Наркологические учреждения могут помочь людям с синдромом отмены. Но важно выбрать медицинские учреждения с государственной лицензией на психиатрию и наркологию. Процесс называется выведением из запоя.

На самом деле врачи проводят детоксикацию организма дома, в машине выездной бригады или стационаре, удаляя продукты распада алкоголя и восстанавливая баланс витаминов и электролитов. Препараты группы бензодиазепинов, такие как диазепам, лоразепам и хлордиазепоксид, обычно используются для снижения синдрома отмены.

Иногда за несколько дней после отказа синдром отмены может прогрессировать до белой горячки. Когда это происходит, реакция человека не соответствует действительности. Например, он может чувствовать, что по нему ползут насекомые, слышать голоса и представлять, что находится в другом месте.

Капельницы и детоксикация – это только первый шаг к отказу от употребления. Тяжелая зависимость от алкоголя – это как хроническое заболевание, которое нельзя просто взять и вылечить. Большинство работы приходится не так на препараты (хотя одобренные препараты на лечение алкоголя есть), как на работу с психотерапевтом, самоанализ и группы поддержки.