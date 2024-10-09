Когда трение приносит удовольствие: что такое рабинг и почему вам стоит это попробовать

Рабинг - это сексуальная практика без проникновения, когда гениталии трутся о разные части тела партнера. Она может быть самостоятельной или дополнять другие практики, служа прелюдией перед проникновением.

На сегодня точная статистика распространенности рабинга неизвестна. Возможно, это связано с тем, что эта практика выходит за пределы традиционного представления о сексе с проникновением и часто воспринимается как "неполноценная", пишет kinkly.

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Еще раз напоминаем, что главное в интимных отношениях – это взаимное удовольствие. Если ваши предпочтения удовлетворяют вас и вашего партнера, они вполне приемлемы и считаются нормальными.

Как происходит рабинг

В рабинге, как и в других аспектах сексуальной жизни, нет строгих правил, за исключением важности обоюдного согласия. Только вы знаете, какая интенсивность, амплитуда и характер трения являются наиболее приятными для вас, и какие эрогенные зоны реагируют лучше всего.

Рабинг может проводиться как в одежде, так и без нее. Если контакт происходит между слизистыми оболочками или кожей, важно позаботиться о защите от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Использование презервативов и латексных салфеток, а также прохождение тестов на ИППП вместе с партнером – обязательные меры безопасности. Если это невозможно, стоит ограничиться практикой в одежде.

Во время рабинга важно делиться своими ощущениями. Особенно это актуально, если вы только начинаете узнавать друг друга. Говорите, направляйте, задавайте вопросы – это не только улучшит ваши ощущения, но и укрепит доверие между вами.

Как обсудить с партнером рабинг с партнером

Открытость в диалоге. Мы понимаем, что разговор о сексуальных практиках может быть сложным. Обсудите это с партнером и честно сообщите, если вам трудно подобрать слова.

Знание терминов. Изучение анатомии может помочь точнее выражать мысли и лучше понимать друг друга. А точность в этом вопросе крайне важна.

Обсуждение до, во время и после. Перед началом обсудите свои ожидания и желания. Во время процесса направляйте друг друга, а после – делитесь впечатлениями и планами на будущее.