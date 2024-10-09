Коли тертя приносить задоволення: що таке рабінг та чому вам варто це спробувати

Рабінг — це сексуальна практика без проникнення, коли геніталії труться об різні частини тіла партнера. Вона може бути самостійною або доповнювати інші практики, слугуючи прелюдією перед проникненням.

На сьогодні точна статистика поширеності рабінгу невідома. Можливо, це пов'язано з тим, що ця практика виходить за межі традиційного уявлення про секс із проникненням і часто сприймається як "неповноцінна", пише kinkly.

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Ще раз нагадуємо, що головне в інтимних стосунках – це взаємне задоволення. Якщо ваші вподобання задовольняють вас і вашого партнера, вони цілком прийнятні та вважаються нормальними.

Як відбувається рабінг

У рабінгу, як і в інших аспектах сексуального життя, немає суворих правил, за винятком важливості обопільної згоди. Тільки ви знаєте, яка інтенсивність, амплітуда і характер тертя є найбільш приємними для вас, і які ерогенні зони реагують найкраще.

Рабінг може проводитися як в одязі, так і без нього. Якщо контакт відбувається між слизовими оболонками або шкірою, важливо подбати про захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Використання презервативів і латексних серветок, а також проходження тестів на ІПСШ разом із партнером – обовʼязкові заходи безпеки. Якщо це неможливо, варто обмежитися практикою в одязі.

Під час рабінгу важливо ділитися своїми відчуттями. Особливо це актуально, якщо ви тільки починаєте пізнавати одне одного. Говоріть, направляйте, ставте запитання – це не лише покращить ваші відчуття, а й зміцнить довіру між вами.

Як обговорити з партнером рабінг

Відкритість у діалозі. Ми розуміємо, що розмова про сексуальні практики може бути складною. Обговоріть це з партнером і чесно повідомте, якщо вам важко підібрати слова.

Знання термінів. Вивчення анатомії може допомогти точніше висловлювати думки та краще розуміти одне одного. А точність в цьому питанні вкрай важлива.

Обговорення до, під час і після. Перед початком обговоріть свої очікування і бажання. Під час процесу направляйте одне одного, а після – діліться враженнями та планами на майбутнє.