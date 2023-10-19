Что такое попперсы, насколько они безопасны и могут ли повысить либидо

Использование попперсов может вызвать возбуждающий эффект, поэтому некоторые люди используют их, чтобы усилить свое либидо. Однако важно понимать, что это далеко не самый эффективный и здоровый способ стимулировать половое влечение.

Поперсами называют группу химических веществ – алкилнитритов, таких как амилнитрит, бутилнитрит или изобутилнитрит. Они обычно используются ингаляционным путем, то есть вдыхаются и поэтому выпускаются в качестве жидкостей для ингаляций. В прошлом амилнитрит использовался как противоядие при отравлении цианидом, но сегодня их чаще всего ассоциируют с увеличением полового влечения.

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Как действуют поперсы

Механизм действия поперсов состоит в том, что их пары расслабляют гладкую мускулатуру вокруг кровеносных сосудов, расширяя их и снижая артериальное давление. Это может облегчить работу сердца. Под воздействием попперсов также расслабляются мускулы внутреннего сфинктера заднего прохода и мускулы влагалища.

В результате увеличивается кровоток, тактильные ощущения становятся более приятными, боль может уменьшиться, и могут возникнуть легкое головокружение и эйфория. Все эти изменения воспринимаются как повышение сексуального желания. Однако эффекты поперсов обычно продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут.

Чем опасны поперсы

Поперсы, несмотря на распространенность, далеко не безопасны. Их употребление может повлечь за собой ряд неприятных побочных эффектов, включая головную боль, тахикардию (ускоренное сердцебиение), нарушение сердечного ритма и даже потерю зрения. Злоупотребление поперсами может привести к следующим симптомам:

Головокружение;

Обморок;

Слабость;

Крапивница (кожная сыпь);

Тошнота;

Рвота;

Покраснение кожи, иногда даже посинение;

Одышка;

Тревога.

Химическая зависимость от попперсов на данный момент не установлена. Однако психологическая зависимость может возникнуть, если человек увязывает положительный сексуальный опыт с использованием этих средств.

Специалисты рекомендуют воздерживаться от использования поперсов или хотя избегать их сочетания с препаратами от эректильной дисфункции. Это связано с риском серьезных осложнений, таких как сердечный приступ, инфаркт или инсульт, особенно при одновременном приеме попперсов и силденафила (активного компонента препаратов от эректильной дисфункции).

Кроме того, необходимо соблюдать технику безопасности при использовании попперсов. В случае попадания жидкости на кожу возможны химические ожоги, а также развитие состояния, называемое метгемоглобинемией, характеризующееся повышенным уровнем окисленного гемоглобина в крови и тканевой гипоксией.

Бороться с понижением либидо нужно в зависимости от причины – в этом случае применение поперсов будет просто способом скрыть симптомы, но не решить проблему. Если половое желание уменьшилось на фоне приема антидепрессантов или оральных контрацептивов, нужно сходить к врачу и обсудить с ним ситуацию. Если дело в стрессе, может помочь психотерапевт, а также техника релаксации.