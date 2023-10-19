Що таке поперси, наскільки вони безпечні та чи можуть підвищити лібідо

Використання поперсів може викликати збуджуючий ефект, і тому деякі люди використовують їх, щоб посилити своє лібідо. Проте важливо розуміти, що це далеко не найефективніший і здоровий спосіб стимулювати статевий потяг.

Поперсами називають групу хімічних речовин – алкілнітритів, таких як амілнітрит, бутилнітрит або ізобутілнітрит. Вони зазвичай використовуються інгаляційним шляхом, тобто вдихаються, і тому випускаються як рідини для інгаляцій. У минулому амілнітрит використовувався як протиотрута при отруєнні ціанідом, але сьогодні їх найчастіше асоціюють зі збільшенням статевого потягу.

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Як діють поперси

Механізм дії поперсів полягає в тому, що їхні пари розслаблюють гладку мускулатуру, що навколо кровоносних судин, розширюючи їх та знижуючи артеріальний тиск. Це може полегшити роботу серця. Під впливом попперсів також розслаблюються м'язи внутрішнього сфінктера заднього проходу та м'язи піхви.

В результаті збільшується кровотік, тактильні відчуття стають приємнішими, біль може зменшитися, і можуть виникнути легке запаморочення та ейфорія. Всі ці зміни сприймаються як підвищення сексуального бажання. Проте ефекти поперсів зазвичай тривалістю лише від кількох секунд до кількох хвилин.

Чим небезпечні поперси

Поперси, попри поширеність, далеко не безпечні. Їх вживання може спричинити ряд неприємних побічних ефектів, включаючи головний біль, тахікардію (прискорене серцебиття), порушення серцевого ритму та навіть втрату зору. Зловживання поперсами може призвести до таких симптомів:

Запаморочення;

Непритомність;

Слабкість;

Кропивниця (шкірний висип);

Нудота;

Блювота;

Почервоніння шкіри, іноді навіть посиніння;

Задишка;

Тривога.

Хімічна залежність від попперсів на цю мить не встановлена. Однак психологічна залежність може виникнути, якщо людина пов'язує позитивний сексуальний досвід з використанням цих засобів.

Фахівці рекомендують утримуватися від використання поперсів або принаймні уникати їх поєднання з препаратами від еректильної дисфункції. Це пов'язано з ризиком серйозних ускладнень, таких як серцевий напад, інфаркт або інсульт, особливо при одночасному прийомі попперсів та силденафілу (активного компонента препаратів від еректильної дисфункції).

Крім того, необхідно дотримуватись техніки безпеки при використанні попперсів. У разі потрапляння рідини на шкіру, можливі хімічні опіки, а також розвиток стану, що називається метгемоглобінемією, що характеризується підвищеним рівнем окисленого гемоглобіну в крові та тканинною гіпоксією.

Боротися зі зниженням лібідо потрібно в залежності від причини – у цьому випадку застосування поперсів буде просто способом приховати симптоми, але не розв'язати проблему. Якщо статевий потяг зменшився на фоні прийому антидепресантів або оральних контрацептивів, потрібно сходити до лікаря та обговорити з ним ситуацію. Якщо ж справа у стресі, може допомогти психотерапевт, а також техніка релаксації.