Что такое креатин и насколько он эффективен

Креатин – это аминокислота. Организм сохраняет ее в виде фосфокреатина, преимущественно в мышцах, где он используется для получения энергии. Еще креатин есть в головном мозге, а печень, поджелудочная железа и почки могут производить около 1 грамм креатина в день.

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Большинство людей получают креатин из морепродуктов и красного мяса, хотя его уровни там гораздо ниже, чем в пищевой добавке. Возможно, креатин помогает спортсменам улучшить результаты в гребле, прыжках в высоту и футболе. Однако исследования его влияния на бег, езду на велосипеде или плавание неоднозначны.

Как принимать креатин

Впрочем, хоть креатин помогает и не всем спортсменам, данные свидетельствуют, что он не вредит, если принимать его по назначению. Некоторые спортсмены используют метод нагрузки, принимают креатин в больших дозах в течение 2 – 5 дней, а потом уменьшают дозу.

Этот подход используют те, кто стремится кратковременного повышения спортивных показателей, например перед соревнованиями. Другой метод предполагает, что спортсмены принимают меньшие дозы в течение длительного периода. Это помогает повысить выносливость при длительных тренировках, например, бодибилдинга.

Мышечные ткани могут удерживать лишь определенное количество креатина, поэтому, если пить большие дозы, эффект от добавки не усилится. При этом комбинация углеводов с креатином может повысить уровень креатина в мышцах, а сочетание с кофеином наоборот снижает эффективность креатина.

Без консультации с терапевтом нельзя принимать креатин одновременно в разных формах, таблетках и жидкостях. Это увеличивает риск передозировки. Если соблюдать дозировку, здоровый человек может принимать креатин в течение пяти лет.

Считается, что когда спортсмен пьет креатин, у него с большей вероятностью может возникнуть тепловой удар или судороги мышц. Чтобы избежать перегрева или обезвоживания во время упражнений в жару, нужно пить больше жидкости.