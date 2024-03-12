Американское руководство по психическим расстройствам (DSM-5-TR) классифицирует дерматофагию как телесно ориентированное поведенческое расстройство, повторяющееся. Ее относят к группе специфических обсессивно-компульсивных расстройств.

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Причины возникновения дерматофагии

Подтвержденных причин возникновения дерматофагии нет. Но эксперты подозревают, что в ее развитии играют роль:

генетика – у людей с дерматофагией часто есть хотя бы один член семьи, который тоже страдает этим расстройством;

изменения в структуре мозга – в областях, которые контролируют обучение и формирование привычек;

стресс – дерматофагия может быть механизмом преодоления тревожности и стресса.

Люди с дерматофагией часто имеют другие психические заболевания:

депрессию;

тревожные расстройства;

биполярное расстройство;

синдром Прадера – Вилли.

Симптомы и признаки дерматофагии

Случайное покусывание внутренней стороны щеки или губ может быть нормальным поведением, например, в момент концентрации. Многие люди иногда делают это и не испытывают значительного дискомфорта.

К специалисту нужно обратиться, если:

действия повторяются многократно и приносят боль;

наступает облегчение после такого поведения;

не получается остановиться;

кусание кожи ведет к социальной изоляции.

Как себе помочь

Дерматофагию нельзя диагностировать и лечить самостоятельно. Врач сможет точно определить ваше заболевание и назначит соответствующее лечение.

Первая линия лечения – когнитивно-поведенческая терапия. Для контроля симптомов при сопутствующем психическом расстройстве применяются:

антидепрессанты;

противосудорожные средства;

антипсихотики.

Соблюдение плана лечения поможет предотвратить возникновение тяжелых симптомов. Поэтому очень важно регулярно проходить обследование и придерживаться терапии.