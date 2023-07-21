Хронология распространения фейков о "черной трансплантологии"

Создание и распространение фейков о "черной трансплантологии" обычно происходит на фоне резонансных событий, якобы задающих условия для нее. Активно подобные фейки производились во время Революции Достоинства, тогда вероятными "жертвами трансплантологов" выступали "майдановцы".

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После нападения российских войск и начала антитеррористической операции на Востоке Украины эта роль перешла к украинским защитникам, а "торговля органами" перенеслась на фронтовые территории. Появляются статьи в европейских медиа, где проводят параллели между Украиной и Косово.

Впрочем, обвинение Армии освобождения Косово в изъятии органов у солдат и их последующей перепродажи не нашли подтверждения. Никаких подтверждений подобной деятельности в Украине за пределами прокремлевских СМИ тоже нет. В целом в Европе Россия продвигает те же нарративы, что и в украинском информационном пространстве с помощью пророссийских иностранных медиа и ботов в соцсетях.

Пример Косово продолжают использовать и сейчас. Мы недавно опровергали фейк о том, что центр "черной трансплантологии" переместился из Косово в Украину в 2014 году. В Косово действительно проводили незаконные изъятия органов у иностранцев на базе клиники "Медикус".

Это стало возможным из-за того, что в Косово вообще нет закона, регулирующего трансплантацию органов. В Украине же в 2018 году приняли Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку". В нем четко прописано, что иностранцы не могут быть донорами, равно как и заключенные, люди с психическими расстройствами или передающими заболеваниями, беременные и те, кто ранее уже был донором.

С 2017 года фейки о "черной трансплантологии" стали частью дезинформационной кампании против медицинской реформы. В рамках кампании дискредитируются законодательные изменения. В 2020 году распространяли фейк о том, что в Украине планируется медицинский геноцид в результате внедрения "преступных" законов. Среди прочего упоминался и законопроект №3625 по обеспечению прав детей и недееспособных лиц.

Утверждалось, что он узаконит эксперименты над людьми, изъятие органов без разрешения, тотальный контроль над человеческим телом, что не соответствовало действительности. В проекте предлагалось расширить круг лиц, которые могут давать согласие на диагностику, профилактику и лечение, добавив уполномоченных законными представителями лиц. Научно-экспертное управление Верховной рады признало такое предложение необоснованной, законопроект не приняли.

В начале 2022 года приняли новая редакция закона "О применении трансплантации анатомических материалов человека". Писали, якобы упрощает процедуру изъятия органов без согласия человека и легализует черный рынок торговли органами. На самом же деле новый закон убрал из процесса трансплантации избыточную бюрократизацию и детализацию.

О легализации черного рынка тоже речь не идет: по закону покупать и продавать органы запрещено. Все больше, запрещено изымать органы посмертно у детей-сирот, недееспособных, погибших в случае боевых действий или тех, личность которых не установлена. Также запрещено изымать органы при наличии пожизненно предоставленного письменного несогласия на посмертное донорство.

После полномасштабного вторжения нарратив о господстве черных трансплантологов "реанимировали". Как и прежде, волна распространения приходится на время активных боевых действий или знаковых событий, таких как День защиты детей. В целом с 2022 появляются вбросы, сфокусированные именно на детях. Так россияне пытаются демонизировать украинских защитников и представить окупантов как "миротворцев".

К примеру, в конце мая 2022 года во враждебном информационном ресурсе "Царьград ТВ" появилась новостная статья под названием "Скрывавший Красный Крест в Украине: россияне нашли сотни медкарт с органами детей в Мариуполе". В нем представителей гуманитарной организации обвиняют в ведении записей о детских органах, намекают на их причастность к торговле органами. Международный комитет Красного Креста отреагировал на обвинения и опроверг их.

В июле 2023 года сетью начало распространяться интервью "бывшей сотрудницы ОБСЕ", где она говорит о том, что украинские батальоны якобы торгуют детскими органами. Более того, их якобы вывозят за границу в контейнерах под экспортным кодом зерна.

Вероятно, этот фейк запущен также с целью дискредитации зернового соглашения между Украиной, Турцией, ООН и Россией, срок которого истекает 17 июля. В настоящее время стороны ведут переговоры по ее продлению, и пока Украина и Турция планируют продлить действие соглашения, Россия не раз саботировала ее и заявляла о неудовлетворенности сделкой.

Типовые методы создания "трансплантологических" фейков

ложные свидетели или эксперты. Пропагандисты привлекают подставных лиц для подлога доказательств. Достаточно раз снять материал, чтобы потом пользоваться им годами. К примеру, в 2015 году появилось видео с русскоязычным мужчиной, который скрывал свое лицо и позиционировал себя как "сотрудник СБУ".

Он рассказывал якобы о специальной медицинской бригаде, получавшей заказы от стран Запада на продажу органов погибших в зоне АТО. СБУ того же года возразило эту информацию. Впрочем, видео продолжают применять в пропагандистских целях, в частности, в 2022 году его продвигали в тектоке.

Сфабрикованные "документальные" видео. Пропагандисты пытаются добавить весомости своим выдумкам, начитывая их на фоне псевдодокументального видеоряда. Как правило, они состоят из нарезок видеокадров, интервью, вырванных из контекста или интервью с подставными лицами. Часто фрагменты видео взяты из других материалов, которые появились в сети раньше и касаются совсем других новостей.

Для чего Россия распространяет фейки о "черной трансплантологии" в Украине

Дискредитация украинских властей. В нелегальной торговле органами или ее поддержке Россия поочередно обвиняет Службу безопасности Украины, Министерство здравоохранения Украины, местные власти прифронтовых городов или отдельных политических деятелей. Это дискредитирует институт государственной власти в целом, влияет на уровень доверия населения к власти. Чем меньше люди доверяют власти, тем уязвимее они становятся к распространению паники.

Провоцирование паники среди населения. Выдумки о страшных "черных трансплантологах", которые похищают людей, детей и распродают их на органы, нацеленные на провоцирование паники. Когда человек паникует, ему труднее мыслить критично. В условиях войны паника несет особую угрозу, поскольку люди должны быть готовы быстро реагировать на сообщения властей.

Порча международного имиджа Украины. Распространяя ложные заявления о нелегальной торговле органами в Украине, Россия создает представление, что власти страны поддерживают описанную преступную деятельность. Это выступает своеобразным информационным алиби, позволяющим ей в дальнейшем легитимизировать военную агрессию.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Алина Тропинина