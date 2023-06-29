Радиоактивного йода не будет

Йодид калия используется для компенсации дефицита йода, поскольку он нормализует синтез гормонов щитовидной железы – трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4).

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Если происходит ядерная катастрофа на активной АЭС, подобной случившемуся в Чернобыле, прием йодида калия может предотвратить поглощение радиоактивного йода организмом и защитить щитовидную железу от облучения.

Обратите внимание на то, что речь идет именно об "активной АЭС". Только на работающей АЭС может образоваться радиоактивный йод, воздействие которого на организм можно нейтрализовать, принимая йодид калия.

Запорожская АЭС уже более девяти месяцев не работает. Даже в самом худшем сценарии, предусматривающем разрушение станции, радиоактивного йода не будет в выбросах.

Чем можно заменить йодид калия

Если коротко, то нечем. Со всем тем, несмотря на все объяснения и предупреждения, люди продолжают искать в Интернете рецепты для изготовления йодида калия дома. Не поддавайтесь массовому психозу. Во-первых, неизвестно, какое вещество получат экспериментаторы-химики, а также сам процесс смешивания ингредиентов может оказаться опасным для здоровья.

Также не покупайте спиртовой йодный раствор, люголь, йодомарин. Они предназначены для совсем иных целей и не помогут в случае радиационного облучения.