Правительство одобрило проект госбюджета-2026, где предусмотрено, в частности, финансирование сектора здравоохранения. Также анонсирована новая программа "Чекап-40+".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

К слову До 35 тысяч гривен: кому из медиков увеличат зарплату в 2026 году

Что предусматривает программа "Чекап-40+"?

Правительство 15 сентября утвердило проект государственного бюджета на 2026 год. Документ вскоре рассмотрит Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады.

Одним из нововведений стала программа "Чекап-40+". На нее заложено 10 миллиардов гривен. Средства пойдут на адресную выплату гражданам в возрасте от 40 лет, чтобы они могли пройти комплексный скрининг здоровья.

В первую очередь проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья,

– заявила Свириденко.

Всего на сферу здравоохранения предусмотрено 258 миллиардов гривен. В бюджет заложено и финансирование программ по бесплатному обеспечению лекарствами для граждан. В частности тех украинцев, которые лечатся от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических недугов.

Бюджет на медицину в 2026 году: что известно?