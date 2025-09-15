"Чекап-40+" закладений у бюджеті-2026: що він передбачає
- Проєкт держбюджету на 2026 рік включає нову програму "Чекап-40+" з фінансуванням 10 мільярдів гривень для скринінгу здоров'я українців від 40 років.
- На сферу охорони здоров'я передбачено 258 мільярдів гривень.
Уряд схвалив проєкт держбюджету-2026, де передбачено, зокрема, фінансування сектору охорони здоров'я. Також анонсовано нову програму "Чекап-40+".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Що передбачає програма "Чекап-40+"?
Уряд 15 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ незабаром розгляне Комітет з питань бюджету Верховної Ради.
Одним із нововведень стала програма "Чекап-40+". На неї закладено 10 мільярдів гривень. Кошти підуть на адресну виплату громадянам віком від 40 років, аби вони могли пройти комплексний скринінг здоров'я.
У першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров'я,
– заявила Свириденко.
Загалом на сферу охорони здоров'я передбачено 258 мільярдів гривень. У бюджет закладено й фінансування програм із безоплатного забезпечення ліками для громадян. Зокрема тих українців, які лікуються від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних недуг.
Бюджет на медицину у 2026 році: що відомо?
- Загальна сума фінансування сектору охорони здоров'я збільшиться на 38 мільярдів гривень, ніж торік.
- Також відбудеться збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги. Її підвищать до 35 тисяч гривень.
- Також збільшиться зарплатня у медиків прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярда гривень, що на 16,1 мільярда гривень більше, ніж торік.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.