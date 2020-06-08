В Виннице центральный ЗАГС перестал принимать заявления на регистрацию браков. Все из-за того, что учреждение закрыли на карантин в результате вспышки коронавируса.

COVID-19 подтвердили у 3 сотрудников ЗАГСа, а остальная часть коллектива еще ожидает своих результатов, сообщает ТСН.

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В связи со вспышкой коронавируса, ЗАГС отменил торжественные церемонии и больше не принимает заявления на регистрацию браков. Кроме того, любые справки в учреждении также перестали выдавать, а как альтернативу советуют обращаться в "прозрачные офисы".

Городской ЗАГС на сегодня прекратил прием граждан, работают только с предварительно поданными заявлениями на регистрацию брака без проведения торжеств. Заявления на смерть и рождение можно подать в любом "прозрачном офисе" по месту жительства,

– заявил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

По состоянию на 8 июня в Виннице обнаружили 1 150 случаев заражения коронавирусом. 19 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью, но 728 смогли преодолеть недуг.