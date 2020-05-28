В Великобритании зафиксирована самая высокая смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.

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За последнюю неделю, после 20 марта в Великобритании зафиксировали на 59 537 смертей больше, чем в среднем за аналогичный период в предыдущие годы.

Журналисты FT пишут, что COVID-19 стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион жителей.

Также этот показатель выше, чем аналогичный показатель в Италии, Бельгии, Испании, Нидерландах и еще 13 странах, по которым имеются сравнительные данные.

На этом этапе пандемии, этот уровень смертности выше, чем в любой другой стране, которая дает правдивые данные,

– добавили в издании.

По оценкам FT, рост смертности отмечается во всех районах Великобритании, но самый большой скачок зарегистрирован в Лондоне (+ 130%).

Такой прирост объясняется тем, что британское правительство не решил сразу ввести карантинные мероприятия.

Журналисты добавили, что Бразилия, Россия и Китай, не вошедшие в исследование, также имеют высокую смертность, однако даже у них показатели лучше, чем у Британии.