В Украине расширили перечень бесплатных стоматологических услуг для военных
Источник:МИНЗДРАВ
Правительство расширило перечень бесплатных стоматологических услуг для военных и ветеранов. В частности, речь идет о зубопротезировании.
Изменения касаются ветеранов войны, участников боевых действий, военнослужащих, выполняющих боевые задачи, но пока не имеют статуса участника боевых действий, и людей, получивших инвалидность вследствие войны.
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Какие услуги могут получить военные
Отныне они смогут бесплатно получить такие услуги:
- простое и сложное удаление зуба;
- восстановление зуба без/с использованием анестезии и без/с лечением каналов;
- восстановление зуба включая пломбирование каналов с использованием анестезии.
Уточнение от НСУ
Вскоре Национальная служба здоровья Украины начнет принимать предложения от медучреждений, желающих присоединиться к проекту. Стать участниками программы могут учреждения здравоохранения любой формы собственности.
Пилотный проект по бесплатному протезированию зубов для военных правительство стартовало в конце февраля 2024 года. На него планировали потратить 750 миллионов гривен.