В Украине расширили перечень бесплатных стоматологических услуг для военных

Правительство расширило перечень бесплатных стоматологических услуг для военных и ветеранов. В частности, речь идет о зубопротезировании.

Изменения касаются ветеранов войны, участников боевых действий, военнослужащих, выполняющих боевые задачи, но пока не имеют статуса участника боевых действий, и людей, получивших инвалидность вследствие войны.

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Какие услуги могут получить военные

Отныне они смогут бесплатно получить такие услуги:

простое и сложное удаление зуба;

восстановление зуба без/с использованием анестезии и без/с лечением каналов;

восстановление зуба включая пломбирование каналов с использованием анестезии.

Уточнение от НСУ

, предельная стоимость предоставленных медицинских услуг не может превышать 24 952 гривны на одного пациента.

Вскоре Национальная служба здоровья Украины начнет принимать предложения от медучреждений, желающих присоединиться к проекту. Стать участниками программы могут учреждения здравоохранения любой формы собственности.

Пилотный проект по бесплатному протезированию зубов для военных правительство стартовало в конце февраля 2024 года. На него планировали потратить 750 миллионов гривен.