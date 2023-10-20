20 октября – Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, до конца месяца, сервис Helsi проводит социальную кампанию под названием #Я прошла!, которая должна привлечь внимание общества к проблеме профилактики рака груди.

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Рак груди

Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. От этого недуга ежегодно умирает более 5,5 тысячи украинок. Ранняя диагностика дает возможность побороть болезнь, пальпация не позволяет выявить тяжелый недуг на ранней стадии, для этого нужно пройти маммографию. Рак груди / Инфографика 24 Канала

Как пройти бесплатно маммографию

Далеко не все женщины знают, что в Украине можно пройти маммографию бесплатно, для этого нужно обратиться к семейному врачу, который должен выписать соответствующее направление. При этом такое право имеют все женщины независимо от возраста, если есть показания для маммографического обследования.

В целом услугу бесплатной маммографии в нашей стране предоставляют более 240 учреждений здравоохранения по всей стране, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету "Маммография".

Кроме того, в последней декаде октября пользователи Helsi могут пройти инструментальное обследование молочной железы со значительной скидкой в ряде частных медицинских учреждений. Так, самая дешевая консультация врача-маммолога в этот период будет стоить 1 гривну.

Как происходит обследование

Во время обследования женщина встает против рентгеновского аппарата и помещает грудь между двумя пластинами. Пластины немного сдавливаются, поэтому можно почувствовать дискомфорт и боль (она пройдет вскоре после обследования). Затем аппарат с помощью рентгеновских лучей делает снимки. Если изображения получились размыты, врач предлагает провести процедуру заново.