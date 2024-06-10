Отмечается, что болезнь обнаружили у домашнего кота. Местные власти призвали владельцев вакцинировать своих домашних любимцев, чтобы исключить появление болезни.

Карантин в селе Камянуха

Местные власти сообщили, что бешенство у домашнего кота подтвердили результаты экспертизы, что сделали на базе Волынской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В связи с этим было РВА созвала заседание противоэпизоотической комиссии, в ходе которого утвердили соответствующий план мероприятий, чтобы ликвидировать очаг заболевания. Именно поэтому на территории села ввели карантин.

Территорию села Камянуха определили неблагополучной и применили карантинные ограничения. Вместе с этим, компетентные службы контролируют эпизоотическую ситуацию,

– написали в РВА.

По словам специалистов, чаще всего в дикой болезни бешенством болеют лисы и волки, а из домашних животных – собаки и кошки. Именно поэтому нужно проводить вакцинацию своих домашних любимцев.

Что такое бешенство? Бешенство – это инфекционное заболевание животных и людей, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением функций центральной нервной системы и всегда заканчивается летально. Источником возбудителя бешенства являются больные животные, которые выделяют вирус со слюной. Заражение других происходит через повреждение кожи, слизистых оболочек, в результате укусов или царапин.

Как уберечься от бешенства