Отмечается, что болезнь обнаружили у домашнего кота. Местные власти призвали владельцев вакцинировать своих домашних любимцев, чтобы исключить появление болезни.
Карантин в селе Камянуха
Местные власти сообщили, что бешенство у домашнего кота подтвердили результаты экспертизы, что сделали на базе Волынской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В связи с этим было РВА созвала заседание противоэпизоотической комиссии, в ходе которого утвердили соответствующий план мероприятий, чтобы ликвидировать очаг заболевания. Именно поэтому на территории села ввели карантин.
Территорию села Камянуха определили неблагополучной и применили карантинные ограничения. Вместе с этим, компетентные службы контролируют эпизоотическую ситуацию,
– написали в РВА.
По словам специалистов, чаще всего в дикой болезни бешенством болеют лисы и волки, а из домашних животных – собаки и кошки. Именно поэтому нужно проводить вакцинацию своих домашних любимцев.
Что такое бешенство?
Бешенство – это инфекционное заболевание животных и людей, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением функций центральной нервной системы и всегда заканчивается летально. Источником возбудителя бешенства являются больные животные, которые выделяют вирус со слюной. Заражение других происходит через повреждение кожи, слизистых оболочек, в результате укусов или царапин.
Как уберечься от бешенства
- Вирус бешенства обычно передается через укус, царапину или попаданием зараженной возбудителем бешенства слюны на слизистые оболочки.
- В случае укуса животным, рекомендуется промыть рану не менее 15 минут мыльной водой или дезинфицирующими средствами, такими как 70% спирт или 5% раствор йода.
- После возможного контакта с больным бешенством животным крайне важно обратиться к врачу. Бешенства можно избежать, если после вероятного заражения, человек пройдет курс антирабических прививок.