В Бельгии штаммом Дельта болеет преимущественно молодежь, – СМИ
Источник:The Brussels Times
Ученые из Бельгии заявили, что штамм коронавируса "Дельта" в стране чаще всего распространяется среди молодежь, которая не успела вакцинироваться. Если немедленно не принять меры, ситуация будет стремительно ухудшаться.
Вирусолог Нерта Моленбергз заявил, что в течение прошлой недели количество зараженных штаммом "Дельта" составляло 15,7% от всех новых инфицированных коронавирусом. В то же время еще 2 недели назад этот показатель был меньше на 6,1%.
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По словам Моленбергза, уже к концу июля показатель может вырасти до 80 – 90%.
Мы знаем, что вакцины хорошо работают от варианта "Дельта", но только тогда, когда люди прошли полную вакцинацию, и через 14 суток после последней прививки,
– отметил ученый.
Что привело к таким показателям
- Вирусолог отметил, что стремительное распространение "Дельты" среди молодежи можно объяснить тем, что в первую очередь вакцинировали людей старшего возраста.
- В частности, в бельгийском регионе Фландрия около 74% людей в возрасте от 18 до 19 лет до сих пор не получили даже первой дозы вакцины.
- Свой "вклад" оказало также Евро-2020. Во время матчей на стадионах собирается много людей, которые не слишком следят за социальной дистанцией. Часть из них прибывает из регионов с "плохими" показателями.