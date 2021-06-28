В Бельгии штаммом Дельта болеет преимущественно молодежь, – СМИ

28 июня 2021 , 22:44
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Источник:

The Brussels Times

Ученые из Бельгии заявили, что штамм коронавируса "Дельта" в стране чаще всего распространяется среди молодежь, которая не успела вакцинироваться. Если немедленно не принять меры, ситуация будет стремительно ухудшаться.

Вирусолог Нерта Моленбергз заявил, что в течение прошлой недели количество зараженных штаммом "Дельта" составляло 15,7% от всех новых инфицированных коронавирусом. В то же время еще 2 недели назад этот показатель был меньше на 6,1%.

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По словам Моленбергза, уже к концу июля показатель может вырасти до 80 – 90%.

Мы знаем, что вакцины хорошо работают от варианта "Дельта", но только тогда, когда люди прошли полную вакцинацию, и через 14 суток после последней прививки,
– отметил ученый.

Что привело к таким показателям

  • Вирусолог отметил, что стремительное распространение "Дельты" среди молодежи можно объяснить тем, что в первую очередь вакцинировали людей старшего возраста.
  • В частности, в бельгийском регионе Фландрия около 74% людей в возрасте от 18 до 19 лет до сих пор не получили даже первой дозы вакцины.
  • Свой "вклад" оказало также Евро-2020. Во время матчей на стадионах собирается много людей, которые не слишком следят за социальной дистанцией. Часть из них прибывает из регионов с "плохими" показателями.
Обратите внимание! Чтобы поощрить молодежь вакцинироваться, разные страны идут на различные креативные шаги. В частности, Греция обещает 150 евро вознаграждения за вакцинацию каждому человеку от 18 до 25 лет.
Автор: Мар'яна Бекало