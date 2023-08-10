Эту базу создали генетики Лаборатории молекулярной биологии MRC. Первый черновик последовательности генома человека, содержащий десятки тысяч генов, опубликовали еще 20 лет назад. И хотя с тех пор появилось немало новых технологий, как CRISPR, задачи десятков тысяч генов живых организмов до сих пор остаются загадкой

Смотрите также Нашли древний вирус, вызывающий самый опасный вид рака

Детали открытия

Чтобы определить, как можно использовать разработанную базу данных, исследователи взяли образец из 260 генов человека, которые считаются крайне неизвестными в базе данных, которые можно найти в геноме лабораторной мухи дрозофилы.

Далее они систематически удаляли этот ген у мух. Многие из испытуемых не выжили, что демонстрирует важность этого гена.

Удалив экспрессию гена только в некоторых тканях мух, исследователи смогли определить часть его функций. Ген оказался связан с мужской фертильностью и реакцией на стресс.

Почему это важно

Ученые убеждены, что понимание назначения всех генов из базы должно стать задачей науки в ближайшие годы. Ведь эти гены могут играть решающую роль в жизнедеятельности и функционировании живых организмов, как показывает пример с геном дрозофилы.

Наша база данных является мощной, универсальной и эффективной платформой для обнаружения и выбора важных генов с неизвестной функцией, тем самым ускоряя закрытие пробелы в биологических знаниях,

– отметили исследователи.