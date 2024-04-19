Ученые в Южной Корее не впервые работают с этими бактериями, которые получают из корня местного растения дудник гигантский (Angelica gigas Nakai). Растение этого вида является компонентом в традиционной китайской и корейской медицине.

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Новое исследование бактерий против ожирения

В предыдущем эксперименте на мышах, которым предоставляли диету с высоким уровнем жира и затем давали молочнокислые бактерии, исследователи заметили стабилизацию веса у животных и нормализацию уровней липидов, холестерина и других кровяных показателей.

Новое клиническое испытание было организовано с участием 100 добровольцев от 19 до 60 лет с индексом массы тела от 25 до 30, что указывает на потенциальную склонность к ожирению.

Участников случайно разделили на две группы: первые в течение 12 недель принимали добавку с Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 (по одной капсуле в день, с содержанием 2×101⁰ колониеобразующих единиц), а вторые – плацебо в виде аналогичной капсулы.

Бактерии помогают похудеть

Исследование показало снижение жировой массы и уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в группе, которая принимала пробиотик, в отличие от группы плацебо. Кроме того, наблюдался повышенный уровень гормона адипонектина, который регулирует уровень глюкозы и расщепления жирных кислот. В целом пробиотик хорошо переносился и не вызывал побочных эффектов у участников.

Авторы исследования отметили, что результаты сопоставимы с предыдущими исследованиями преимуществ Lactiplantibacillus plantarum SKO-001. Ранее было показано, что кроме снижения жировой массы и уровня холестерина, этот пробиотик также снижает накопление липидов в печени на уровне мРНК липогенных генов.