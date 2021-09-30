Как узнать, что вы страдаете именно от амброзии, и как с этим бороться, рассказала врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии и директор клиники иммунологии и аллергологии AirDOC Анастасия Левченко.

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Почему амброзия стала настоящим проклятием для аллергиков

Этот сорняк с невероятной скоростью распространяется на территории Украины. Например, если в вашем регионе никогда не росла амброзия (этого растения из семейства астровых существует 45 видов), это не значит, что так будет и в будущем. Вы даже не заметите, как через несколько лет рядом с вами будет поле амброзии.

Анастасия Левченко "Есть такое выражение: "Где посеешь, там и родит!". Это именно о ней. Амброзия легко приспосабливается к любым условиям, к разному климату. Ей нужно только несколько лет, чтобы уничтожить растения, которые растут с ней рядом, и полностью занять территорию."

Ученые провели опыт: на отдельном участке уничтожили 90 процентов амброзии. И она полностью восстановилась уже за год! В сезон цветения одно растение выпускает в воздух около миллиарда зерен, которые ветер разносит за сотни километров.

Пыльца амброзии имеет в своем составе ферменты, которые помогают проникать в слизистые оболочки и даже сквозь кожу. К тому же пыльца может сочетаться с полютантами. Это грязные частицы окружающей среды: вредные выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы автомобилей. Именно они делают пыльцу амброзии такой агрессивной.

Можно ли избавиться от амброзии

Косить амброзию нельзя – от этого пыльца гораздо быстрее попадает в воздух. Для борьбы с этим растением ученые предлагают использовать жуков-листоедов. А в США амброзию пытаются уничтожить одновременно на всей территории до начала ее цветения.

В Украине тоже есть программа по борьбе с амброзией, но она пока не реализована. Поэтому сенсибилизированные к амброзии люди должны спасаться сами.

Что им можно посоветовать? Проверяйте уровень пыльцы в воздухе на специальных сайтах. Держите в период цветения окна дома и автомобиля закрытыми. После прогулки сразу переодевайтесь (пыльца оседает на одежде) и принимайте душ. Сушите белье не на открытом воздухе, а в сушилке. То есть, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно применять различные лайфхаки.

Какие симптомы аллергии на амброзию

Заложенность носа,

Чихание;

Зуд;

Покраснение глаз;

В тяжелых случаях могут возникать приступы бронхиальной астмы.

Анастасия Левченко "Стоит сказать, что период цветения амброзии достаточно длительный – полтора-два месяца. В это время у людей значительно ухудшается уровень жизни. Снижается их работоспособность, ухудшается сон. В результате появляются раздражение и агрессия. Достаточно часто возникают проблемы с кожей и пищеварительной системой. Я имею в виду перекрестные пищевые аллергические реакции на продукты, похожие по своей молекулярной структуре с амброзией".

Какие продукты могут вызвать перекрестную пищевую аллергическую реакцию

Исследователи из Европы и США установили, что от синдрома перекрестной пищевой аллергии в сезон цветения амброзии страдают от 30 до 50 пациентов из 100. В Украине подобные наблюдения не проводились, но думаю, что мы получим примерно такое же количество случаев.

То есть, у людей, которые сенсибилизированы к амброзии, есть большая вероятность появления перекрестной пищевой аллергической реакции. Она возникает потому, что молекулы амброзии по своей структуре схожи с молекулами некоторых продуктов. Особенно дыни и арбуза. А их сезон, как известно, начинается в августе – сентябре, как раз в то самое время, когда амброзия в полной силе. В этот список можно добавить бананы, мед и полынь, которая входит в состав многих настоек и вермутов.

Как проявляется перекрестная пищевая аллергическая реакция

После употребления этих продуктов начинается зуд во рту или горле, отекают губы, язык, горло. Это признаки синдрома оральной аллергии. Впрочем, могут возникать и более сложные реакции. Такие как анафилактический шок, который без скорой помощи заканчивается смертью в 10% случаев. Поэтому если вы подозреваете, что у вас есть реакция на амброзию, нужно пройти обследование и вычеркнуть из своего меню продукты-аллергены.

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Как диагностировать аллергию на пыльцу

У врачей-аллергологов есть определенный алгоритм действий. Я, например, считаю, что пациенту не стоит сдавать все анализы подряд. Сначала нужна содержательная консультация со специалистом. В этом разговоре врач поставит необходимые вопросы и на основе ответов может понять, какие аллергены вызывают подобную реакцию.

Анастасия Левченко "После этого назначит прик-тест, или тест на коже для определения конкретного аллергена. Если у пациента есть противопоказания, врач может назначить лабораторное тестирование. Оно проводится с использованием экстрактов соответствующих аллергенов. Если вы не получили исчерпывающий ответ, существует еще один метод диагностики – молекулярный. Он определяет, какие молекулы находятся в аллергенах и помогает выбрать лучший способ лечения"

Лечение аллергии на амброзию

Одно из крупнейших достижений современной аллергологии – АСИТ-терапия. Ее специфика заключается в том, что пациенту вводят специальный препарат, который содержит микродозы аллергена. Это своеобразная "вакцинация" против аллергии. Людям, которые сенсибилизированы к пыльце амброзии, нужно начинать курс лечения за несколько месяцев до начала цветения этого растения. Сейчас доступны сублингвальные методы АСИТ-терапии в форме спрея или драже, или инъекционные.

Какой метод более эффективен? Все очень индивидуально. Могу сказать, что инъекционный метод позволяет быстрее достичь нужного результата. С другой стороны, для некоторых пациентов этот метод достаточно дискомфортный. Особенно для детей, которые не любят уколы. В этом случае мы советуем сублингвальную терапию. Процесс длится дольше, но результат тоже отличный.