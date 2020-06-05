Финальный этап исследований нового препарата показал удивительный результат – 95% пациентов, которые его применяли, выжили. Лекарство дополняло курс химиетерапии. В Европе препарат уже получил одобрение для лечения детей.

Ученые выяснить пользу комбинации Ритуксимаба и химиетерапии для детей и подростков. О результатах многолетнего исследования пишет научный журнал EurekAlert.

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Успех препарата

Лекарство прошло третью фазу клинических исследований, в которых приняли участие 328 пациентов от 2 до 18 лет из Европы, Северной Америки, Австралии и Азии.

Ученые оценивали преимущества препарата Ритуксимаб в комбинации лечения для педиатрических пациентов с лимфомой Беркитта – наиболее распространенной формой неходжкинской лимфомы у детей.

Сейчас лимфому Беркитта лечат с помощью высокодозной химиетерапии, однако последствия токсического лечения требуют новых вариантов терапии.

Ранее Ритуксимаб получил одобрение для лечения В-клеточной неходжкинской лимфомы у взрослых.

Как действует препарат

Действие препарата направлено на белок CD20, который расположен на поверхности опухолевых клеток. Ритуксимаб влияет на него таким образом, чтобы помочь иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки.

Более 95% детей живы и здоровы через три года после лечения. Эти результаты выглядят перспективными для большинства пациентов с этой формой рака даже в запущенном случае,

– прокомментировал результаты автор исследования Томас Гросс из Колорадского Университета.

Лимфому Беркитта считают одним из самых прогрессирующих видов онкологических заболеваний, поражающих В-лимфоциты и быстро распространяющихся за пределы лимфатической системы.

Болезнь чаще развивается у детей, а результаты этого исследования открывают новые возможности в лечении.

Перспективы лекарства

Европейский регулятор EMA уже одобрил применение Ритуксимаба для детей с лимфомой Беркитта в Европе.

Исследователи из США, которые также вошли в команду международной группы авторов, теперь надеются получить аналогичное одобрение от FDA.