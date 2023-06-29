Секрет долголетия: 7 продуктов, способных продлить жизнь

Старение неизбежно, но в наших силах оказывать влияние на темпы этого процесса. Интересно, что то, как вы стареете, зависит не столько от генетики, сколько от вашего образа жизни.

Анант Винджамури, доктор медицинских наук, главный врач Modern Age отмечает, что анализ ваших пищевых привычек и сознательный выбор продуктов будут способствовать тому, что ваша жизнь будет продолжительнее.

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Главное – избегать обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много вредных жиров, сахара и натрия и могут способствовать различным проблемам со здоровьем.

– говорит доктор Винджумури.

По его словам, диета, богатая разнообразной растительной пищей: фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами и семенами – связана и долгой продолжительностью жизни:

Эти продукты содержат большое количество фитохимических веществ и флавоноидов – соединений, которые оказывают антиоксидантное действие и обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами.

Следует понимать, что нет ни одного продукта, который магическим образом может продлить жизнь, но есть много продуктов, которые вы можете есть в сочетании друг с другом. А это может помочь снизить риск различных заболеваний.

Доктор Винджумури советует 7 продуктов, которые могут помочь вам жить дольше.

Орехи

Миндаль, арахис, фисташки или комбинация из всех этих орешков – идеально подходит для перекуса. Известное исследование PREDIMED доказало значительное снижение риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто соблюдал средиземноморскую диету с добавлением смеси орешков, сравнивая с диетой с ограниченным содержанием жиров. У группы, где участники употребляли орешки, наблюдалось снижение риска смертности на 39%.

Орехи богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой, антиоксидантами, а также витаминами и минералами, которые вместе способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, вероятно, способствуют долголетию.

– говорит доктор Винджумури.

Куркума

Куркума содержит куркумин – биоактивное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Хроническое воспаление является значимым фактором многих заболеваний, связывающих со старением, а противовоспалительный эффект куркумина может помочь смягчить это. Куркумин также может снижать риск сердечных заболеваний.

Всегда сочетайте куркуму с черным перцем, поскольку перец повышает биодоступность куркумина.

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Добавляйте куркуму как специю к блюдам и вы почувствуете пользу / Фото Unsplash

Оливковое масло холодного отжима

Богатое антиоксидантами оливковое масло с высоким содержанием здоровых жиров является основным продуктом в рационе людей, придерживающихся средиземноморской диеты. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показывает, что люди, употреблявшие более ½ столовой ложки оливкового масла в день, имели на 19% меньший риск смерти, чем те, кто редко или никогда не употреблял оливковое масло.

Кроме того, люди, употреблявшие оливковое масло, имели на 29% меньший риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, на 19% ниже риск сердечных заболеваний и на 17% ниже риск смерти от рака.

Ягоды

Ягоды наполнены особым типом антиоксидантов – флавоноидами, связанными с продлением жизни. Исследование выявило тесную связь между потреблением продуктов, богатых флавоноидами, в частности черники и клубники, а также красного вина, чая и перца и меньшим риском смертности от всех причин.

Зеленый чай

Виндамура объясняет, что зеленый чай богат кверцетином – растительным флавоноидом, который проявляет антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства.

Исследования показывают, что кверцетин может уничтожать стареющие клетки — клетки, которые прекратили делиться, — что может способствовать замедлению процессов старения.



Выпивайте по крайней мере стакан зеленого чая каждый день / Фото Unsplash

Лук

И хотя вам может показаться, что этот продукт в этом списке случайно, ничего подобного – лук является самым богатым источником кверцетина – антиоксиданта, который имеет защитную функцию против старения.

Рандомизированное клиническое исследование 2021 года в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, что употребление богатого кверцетином лука помогло улучшить когнитивные функции.

Не обязательно есть лук ломтиками, есть много способов его приготовления: попробуйте карамелизовать лук с оливковым маслом холодного отжима и добавить в омлет или нарезать ломтиками и добавить в салат для хруста.

Цельные зерна

Отказ от сложных углеводов не является ключом к более длительной жизни. На самом деле, люди, которые ели примерно 1,5 ломтика цельнозернового хлеба ежедневно, имели меньший риск преждевременной смерти, сравнивая с группой, которая ела меньше цельнозерновых продуктов или вообще не ела их.

Включите в свой рацион другие богатые питательными веществами цельнозерновые продукты, такие как дикий рис, овсянка и цельнозерновые хлопья с низким содержанием сахара.