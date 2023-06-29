Секрет довголіття: 7 продуктів, які здатні продовжити життя

Старіння неминуче, але у наших силах впливати на темпи цього процесу. Цікаво, що те, як ви старієте, залежить не стільки від генетики, скільки від вашого способу життя.

Анант Вінджамурі, доктор медичних наук, головний лікар Modern Age наголошує, що аналіз ваших харчових звичок і свідомий вибір продуктів сприятимуть тому, що ваше життя буде тривалішим.

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Головне – уникати оброблених харчових продуктів, які часто містять багато шкідливих жирів, цукру та натрію і можуть сприяти різноманітним проблемам зі здоров'ям,

– каже доктор Вінджамурі.

За його словами, дієта, багата різноманітною рослинною їжею: фруктами, овочами, цільнозерновими, бобовими, горіхами та насінням – пов'язана і довгою тривалістю життя:

Ці продукти містять велику кількість фітохімічних речовин і флавоноїдів – сполук, які виявляють антиоксидантну дію та володіють протизапальними й антиканцерогенними властивостями.

Варто розуміти, що немає жодного продукту, який магічним чином може продовжити життя, але є багато продуктів, які ви можете їсти в поєднанні один з одним. А це може допомогти знизити ризик різноманітних захворювань.

Доктор Вінджамурі радить 7 продуктів, які можуть допомогти вам жити довше.

Горіхи

Мигдаль, арахіс, фісташки, чи комбінація з усіх цих горішків – ідеально підходить для перекусу. Відоме дослідження PREDIMED довело значне зниження ризику серйозних серцево-судинних захворювань серед тих, хто дотримувався середземноморської дієти з додаванням суміші горішків, порівнюючи з дієтою з обмеженим вмістом жирів. У групи, де учасники споживали горішки, спостерігалося зниження ризику смертності на 39%.

Горіхи багаті ненасиченими жирами, клітковиною, антиоксидантами, а також вітамінами й мінералами, які разом сприяють здоров'ю серця, допомагають контролювати вагу та, ймовірно, сприяють довголіттю,

— каже доктор Вінджамурі.

Куркума

Куркума містить куркумін – біоактивну сполуку з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями.

Хронічне запалення є значущим чинником багатьох захворювань, які пов'язують зі старінням, а протизапальний ефект куркуміну може допомогти пом'якшити це. Куркумін також може знижувати ризики серцевих захворювань.

Завжди поєднуйте куркуму з чорним перцем, оскільки перець підвищує біодоступність куркуміну.

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Додавайте куркуму як спецію до страв і ви відчуєте користь / Фото Unsplash

Оливкова олія холодного віджиму

Багата антиоксидантами оливкова олія з високим вмістом здорових жирів є основним продуктом в раціоні людей, які дотримуються середземноморської дієти. Дослідження 2022 року, яке опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, вказує, що люди, які вживали більше ½ столової ложки оливкової олії на день, мали на 19% менший ризик смерті, ніж ті, хто рідко або ніколи не вживав оливкову олію.

Крім того, люди, які споживали оливкову олію, мали на 29% менший ризик смерті від нейродегенеративних захворювань, на 19% нижчий ризик серцевих захворювань і на 17% нижчий ризик смерті від раку.

Ягоди

Ягоди наповнені особливим типом антиоксидантів — флавоноїдами, які пов'язані з подовженням життя. Дослідження виявило тісний зв'язок між споживанням продуктів, багатих флавоноїдами, зокрема чорниці й полуниці, а також червоного вина, чаю і перцю, та меншим ризиком смертності від усіх причин.

Зелений чай

Вінджамурі пояснює, що зелений чай багатий кверцетином – рослинним флавоноїдом, який виявляє антиоксидантні, протизапальні та протипухлинні властивості.

Дослідження показують, що кверцетин може знищувати клітини, які старіють — клітини, які припинили ділитися, — що може сприяти уповільненню процесів старіння.



Випивайте принаймні склянку зеленого чаю щодня / Фото Unsplash

Цибуля

І хоч вам може здатись, що цей продукт у цьому списку випадково, нічого подібного – цибуля є найбагатшим джерелом кверцетину — антиоксиданту, який має захисну функцію проти старіння.

Рандомізоване клінічне дослідження 2021 року в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, що вживання багатої на кверцетин цибулі допомогло покращити когнітивні функції.

Не обов'язково їсти цибулю скибками, є багато способів її приготування: спробуйте карамелізувати цибулю з оливковою олією холодного віджиму та додати до омлету або нарізати скибочками й додати до салату для хрускоту.

Цільні зерна

Відмова від складних вуглеводів не є ключем до тривалішого життя. Насправді люди, які їли приблизно 1,5 скибочки цільнозернового хліба щодня, мали менший ризик передчасної смерті, порівнюючи з групою, яка їла менше цільнозернових продуктів або взагалі не їла їх.

Включіть до свого раціону інші багаті поживними речовинами цільнозернові продукти, як-от дикий рис, вівсянка та цільнозернові пластівці з низьким вмістом цукру.