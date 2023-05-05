5 кричащих сигналов организма, что вам нужно отказаться от кофе

Чашка кофе каждое утро является привычкой многих людей. Последние исследования показывают, что употребление кофе не вредит здоровью, однако эксперты предупреждают, что важно распознать, когда пора отдохнуть от этого стимулятора.

Кофе может вызвать зависимость, а его чрезмерное употребление может иметь негативные последствия. Чтобы избежать этого, нужно знать признаки того, что пора сократить потребление кофе.

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Бессонница

Исследования показали, что кофеин может привести к снижению эффективности и удовлетворенности сном, а также сокращению времени сна. Тем, кто борется с бессонницей или не испытывает после сна восстановление, может быть полезно снизить потребление кофе, особенно в вечерние часы. Эксперты рекомендуют помнить об употреблении кофеина и его потенциальном влиянии на качество сна.

Желудочные проблемы

Принято считать, что пить кофе натощак особенно вредно, так как это приводит к повреждению слизистой желудка кофейными кислотами. И это так – напиток действительно может раздражать желудок и способствовать развитию гастрита или язв.

Если вы испытываете боль или дискомфорт в желудке после кофе, возможно, вам нужно уменьшить его количество или прекратить пить его, по крайней мере, на некоторое время.

Повышенное давление

Если вы болеете гипертонией или имеете повышенный уровень кровяного давления, вам нужно сократить количество кофе, поскольку он в свою очередь тоже может повышать давление.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Англии, употребление более 4 чашек кофе в день может повысить артериальное давление.

Риск мигрени

Кофе может стать триггером мигрени. Следовательно, люди, склонные к мигрени, могут испытывать частые головные боли после употребления кофе (ученые не связывают с вероятным влиянием на серотонин или активностью мозга), но сам кофе или кофеин, который он содержит, не считаются истинной причиной мигрени.

Если вы страдаете от мигреней, очевидно вам лучше отказаться от этого ароматного напитка.

Тревожные расстройства

Несмотря на то, что кофе или кофеин не вызывают беспокойства непосредственно, побочные эффекты кофеина могут усугубить симптомы тревоги.