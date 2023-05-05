5 кричущих сигналів організму, що вам треба відмовитись від кави

Чашка кави щоранку є звичкою багатьох людей. Останні дослідження показують, що вживання кави не шкодить здоров'ю, однак експерти попереджають, що важливо розпізнати, коли настав час відпочити від цього стимулятора.

Кава таки може викликати залежність, а її надмірне вживання може мати негативні наслідки. Щоб уникнути цього, потрібно знати ознаки того, що настав час скоротити споживання кави.

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Безсоння

Дослідження показали, що кофеїн може призвести до зниження ефективності та задоволеності сном, а також до скорочення часу сну. Тим, хто бореться з безсонням або не відчуває після сну відновлення, може бути корисно зменшити споживання кави, особливо у вечірні години. Експерти рекомендують пам'ятати про вживання кофеїну та його потенційний вплив на якість сну.

Шлункові проблеми

Заведено вважати, що пити каву натщесерце особливо шкідливо, бо це призводить до пошкодження слизової оболонки шлунка кавовими кислотами. І це так – напій дійсно може подразнювати шлунок і сприяти розвитку гастриту або виразок.

Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт у шлунку після кави, можливо, вам потрібно зменшити її кількість або припинити пити її, принаймні на деякий час.

Підвищений тиск

Якщо ви хворієте на гіпертонію або маєте підвищений рівень кров'яного тиску, вам потрібно скоротити кількість кави, оскільки вона своєю чергою теж може підвищувати тиск.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров'я Англії, вживання понад 4 чашок кави на день може підвищити артеріальний тиск.

Ризик мігрені

Кава може стати тригером мігрені. Відтак, люди, схильні до мігрені, можуть відчувати часті головні болі після вживання кави (вчені е пов'язують з ймовірним впливом на серотонін або активністю мозку), але сама кава або кофеїн, який вона містить, не вважаються справжньою причиною мігрені.

Якщо ви страждаєте від мігреней, очевидно вам таки краще відмовитись від цього ароматного напою.

Тривожні розлади

Попри те, що кава або кофеїн не викликають занепокоєння безпосередньо, побічні ефекти кофеїну можуть погіршити симптоми тривоги.

! Безпечною дозою вважають вживання до 400 міліграмів кофеїну. Однак деякі люди можуть бути більш-менш сприйнятливими до впливу кофеїну.