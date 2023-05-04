Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, каким образом бодрит кофе и как использовать это его свойство с максимальной пользой.

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Кофе – это тонизирующий напиток, в нескольких глотках которого содержатся тысячи биологически активных веществ. Среди этих веществ есть и кофеин, благодаря которому кофе дает ощущение бодрости, энергии, общительности, хорошего самочувствия, – напомнила диетология.

Как кофе бодрит

Через 45 минут после того, как вы выпили чашку кофе, почти 90% кофеина попадает в кровь, и это ощущение бодрости и энергии продолжается еще от 2,5 до 4,5 часов.

По словам врача, потом кофеин выводится из организма, и на смену ему приходит легкая усталость, особенно если уже послеобеденное время и, особенно, под вечер.

Почему так происходит Кофеин действует на нейроны определенным образом: он прикрепляется к рецепторам на их поверхности, которые называют аденозиновыми. В течение дня в клетках вырабатывается вещество под названием аденозин. Утром, когда мы бодры (или относительно бодры), АТФ у нас много, потому что мы выспались и отдохнули за ночь (чем больше АТФ, тем бодрее). При работе или иной деятельности приходит усталость.



Это происходит потому, что от находящихся в нейронах молекул АТФ постепенно отрываются три молекулы фосфата и остаются молекулы аденозина. Каждая оторванная молекула фосфата – это порция энергии для белков, выполняющих разную работу. Чем больше становится аденозин, тем больше мы чувствуем усталость и сонливость.

Увеличение аденозина – сигнал организма об истощении запасов энергии. Эта усталость — сигнал пора отдохнуть организму, отметила врач.

"Но вместо того, чтобы хотя бы 10 – 15 минут поспать и обновить запасы АТФ, набраться настоящей энергии, мы готовим себе чашку крепкого кофе. И она действительно нас активирует: молекулы кофеина блокируют аденозин и вытесняют его из рецепторов примерно через 5 минут, как они попали в кровь, и отдохнуть нейронам не удается», – объяснила Оксана Скитылинская.

Вследствие этого нейроны активируются и выделяют нейромедиаторы, мы снова можем воспринимать информацию, принимать решения, мышцы снова готовы к работе.

Знайте меру

Если мы употребляем кофе каждый день и многое, со временем может развиться нечувствительность к кофеину. Так организм пытается оградить себя от чрезмерной стимуляции. Это когда человек пьет и пьет кофе, но ощущения бодрости нет, и ему нужно все больше кофе, а на восстановление организма больше времени. Как следствие, в организме уменьшаются запасы АТФ и страдают другие органы, которым необходима энергия.

Важно ! Диетология подчеркнула, что максимальной разумной дозой кофеина является 300 миллиграмм в день. Переходя этот предел, вы заходите в зону риска переутомления и сердечно-сосудистых проблем.