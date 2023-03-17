Об этом 24 Каналу рассказала журналистка "Наши деньги. Львов" Екатерина Родак. Следствие по этому делу сейчас идет, а некоторые родственники настроены подать на врачей в суд.

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Журналистка узнала о случившемся из прессрелиза местной полиции. Она с коллегой лично разыскала родственников пострадавших и начала журналистское расследование.

У большинства пациентов предварительно была диагностирована ретинопатия – заболевание сетчатки глаза, которое приводит к ухудшению зрения. Пациентам угрожала потеря зрения, поэтому они обратились к местным офтальмологам.

Пациентам назначили инъекции в глаза. Подобные процедуры проходили и до 16 февраля, но именно в эту дату врачи решили использовать несертифицированный препарат "Алтузан".

Его используют только в Турции. Он является лекарством против рака. В офтальмологии его не используют, не колят в глаза из-за случаев со слепотой,

– добавила расследовательница.

Несертифицированный препарат

Как препарат попал в больницу журналистке пока не удалось выяснить, но стало известно, что это лекарство мало того, что было несертифицированное, да еще и поддельное.

Его могли подделать как за границей, так и в Украине. Мы думаем, что, пожалуй, врачи не знали, что используют подделку, но то, что этот препарат запрещен в Украине и не может легально попасть сюда, они не могли не знать,

– подчеркнула Родак.

Она также сообщила, что в Украине есть препараты для лечения подобных заболеваний глаза, но они дорогие. Речь идет о десятках тысяч гривен для лечения одного глаза. Для удешевления подобной процедуры используют несертифицированные препараты.

"В этой ситуации мы допускаем, что врачи соблазнились низшей стоимостью такого препарата при том, что с пациентов брали те же 2 тысячи гривен, как и за сертифицированный препарат", – сказала журналистка.

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Родственники готовы подавать в суд

По словам Родак, врачи отказываются давать какие-либо комментарии по этому поводу. Они отказались сообщать не только детали дела, по которому открыть уголовное производство, но и состояние пациентов.

Кроме того, стало известно, что врачи скрывали название препарата от пациентов, только говорили, что он поможет им.

Журналистка сообщила, что некоторые родственники потерпевших уже готовы подавать на врачей в суд. Ведь, по мнению расследователя, следствие продвигается сейчас очень вяло. Через месяц расследования даже нет результатов экспертизы изъятого препарата.

Если родственники пациентов объединятся и подадут гражданские иски, если это будут публично освещать, я уверена, и мы консультировались с юристами, что есть шансы получить как материальную помощь, так и моральную компенсацию, ведь люди остались инвалидами.

– подчеркнула спикер.

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