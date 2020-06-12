У женщин больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин: факты о языке
Язык – это важный орган, без которого трудно представить жизнь. Он помогает людям разговаривать и чувствовать вкусы пищи.
Об этих функциях языка знает каждый, а мы подобрали для вас менее известные, но увлекательные факты, пишет 24 канал.
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Интересные факты о языке
- Язык помогает врачам диагностировать заболевания. Цвет языка и его состояние очень информативно.
- Язык может набирать и уменьшать вес, а его средняя длина составляет около 8,5 сантиметров.
- Язык имеет от 2000 до 4000 вкусовых рецепторов и способен различать четыре типа вкусов: соленый, кислый, сладкий и горький.
- У всех людей разная плотность вкусовых сосочков. Те, у кого их больше в разы сильнее чувствуют вкус любых блюд.
- У женщин больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин.
У женщин более чувствительный язык / Фото unsplash.com
- До 60 лет большинство людей теряют около половины вкусовых рецепторов.
- Повреждение языка заживают гораздо быстрее, чем на любых других частях тела.
- У каждого человека отпечаток языка уникален, как отпечаток пальца.
- Язык единственная мышца в теле человека, которая закреплена только с одной стороны.
- Каждый тысячный человек рождается без языка.
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