"Живи дитя": в Украину в рекордно быстро доставили клетки костного мозга из-за океана

Чтобы спасти маленького Дмитрия, борющегося с редким синдромом Гурлера, несмотря на войну и сложную логистику, из США рекордно быстро доставили донорские клетки костного мозга.

Мальчику недавно исполнился год, а сложное заболевание обмена веществ уже угрожало его жизни. Спасти ребенка могла только трансплантация костного мозга. Впрочем, найти подходящего донора было сложно.

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Донорские клетки доставили из США: почему это чудо

Донора для мальчика нашли только за океаном – в США. Мужчине, который вызвался помочь Диме, 26 лет.

Сложность заключалась в том, что доставить донорские клетки костного мозга за тысячи километров в страну, охваченную войной, вряд ли удастся за 72 часа. Именно этот термин – международный максимальный стандарт.

Но произошло невероятное – клетки доставили в столичный Охматдет всего за 42 часа! К этому приложили усилия многие люди и организации, в том числе и благотворительный фонд Таблеточки.

Врачи-гематологи клиники уже провели трансплантацию костного мозга 1-летнему Дмитрию.



Донором стволовых клеток для ребенка стал американец / Фото из фейсбука Минздрав



1-летнего Дмитрика уже прооперировали / Фото из фейсбука Минздрава



Операцию по пересадке стволовых клеток проводили врачи-гематологи Киевского Охматдета / Фото из фейсбука МОЗ

Трансплантации в Украине