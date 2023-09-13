"Живи дитя": в Украину в рекордно быстро доставили клетки костного мозга из-за океана
Источник:Минздрав
Чтобы спасти маленького Дмитрия, борющегося с редким синдромом Гурлера, несмотря на войну и сложную логистику, из США рекордно быстро доставили донорские клетки костного мозга.
Мальчику недавно исполнился год, а сложное заболевание обмена веществ уже угрожало его жизни. Спасти ребенка могла только трансплантация костного мозга. Впрочем, найти подходящего донора было сложно.
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Донорские клетки доставили из США: почему это чудо
Донора для мальчика нашли только за океаном – в США. Мужчине, который вызвался помочь Диме, 26 лет.
Сложность заключалась в том, что доставить донорские клетки костного мозга за тысячи километров в страну, охваченную войной, вряд ли удастся за 72 часа. Именно этот термин – международный максимальный стандарт.
Но произошло невероятное – клетки доставили в столичный Охматдет всего за 42 часа! К этому приложили усилия многие люди и организации, в том числе и благотворительный фонд Таблеточки.
Врачи-гематологи клиники уже провели трансплантацию костного мозга 1-летнему Дмитрию.
Донором стволовых клеток для ребенка стал американец / Фото из фейсбука Минздрав
1-летнего Дмитрика уже прооперировали / Фото из фейсбука Минздрава
Операцию по пересадке стволовых клеток проводили врачи-гематологи Киевского Охматдета / Фото из фейсбука МОЗ
Трансплантации в Украине
- В июле в Украине, во Львовском Охматдете, впервые провели трансплантацию костного мозга 2-месячном младенцу. Донором для мальчика стал его старший 4-летний брат.
- А в Институте сердца Минздрав впервые провели пересадку сердца ребенку в Украине. – пациенткой стала 6-летняя девочка. Тогда фото как мама мальчика, который стал посмертным донором, слушает сердцебиение в груди девочки, тронуло всю страну.