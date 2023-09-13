"Живи дитино": в Україну у рекордно швидко доставили клітини кісткового мозку аж з-за океану

Щоб врятувати маленькому Дмитру, який бореться з рідкісним синдромом Гурлера, попри війну і складну логістику, з США рекордно швидко доставили донорські клітини кісткового мозку.

Хлопчику нещодавно виповнився рік, а складне захворювання обміну речовин вже загрожувало його життю. Врятувати дитину могла лише трансплантація кісткового мозку. Втім, знайти підходящого донора було складно.

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Донорські клітини доставили з США: чому це чудо

Донора для хлопчика знайшли аж за океаном – у США. Чоловіку, який зголосився допомогти Дмитрику, 26 років.

Складність полягала в тому, що доставити донорські клітини кісткового мозку за тисячі кілометрів у країну, охоплену війною, навряд чи вдасться за 72 години. Саме цей термін – міжнародний максимальний стандарт.

Але сталося неймовірне – клітини доставили в столичний Охматдит усього за 42 години! До цього доклали зусилля багато людей і організацій, зокрема і благодійний фонд Таблеточки.

Лікарі-гематологи клініки вже зробили трансплантацію кісткового мозку 1-річному Дмитру.



Донором стовбурових клітин для дитини став американець / Фото з фейсбуку МОЗ



1-річного Дмитрика уже прооперували / Фото з фейсбуку МОЗ



Операцію з пересадки стовбурових клітин проводили лікарі-гематологи Київського Охматдиту / Фото з фейсбуку МОЗ

Трансплантації в Україні