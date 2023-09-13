"Живи дитино": в Україну у рекордно швидко доставили клітини кісткового мозку аж з-за океану
Джерело:МОЗ
Щоб врятувати маленькому Дмитру, який бореться з рідкісним синдромом Гурлера, попри війну і складну логістику, з США рекордно швидко доставили донорські клітини кісткового мозку.
Хлопчику нещодавно виповнився рік, а складне захворювання обміну речовин вже загрожувало його життю. Врятувати дитину могла лише трансплантація кісткового мозку. Втім, знайти підходящого донора було складно.
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Донорські клітини доставили з США: чому це чудо
Донора для хлопчика знайшли аж за океаном – у США. Чоловіку, який зголосився допомогти Дмитрику, 26 років.
Складність полягала в тому, що доставити донорські клітини кісткового мозку за тисячі кілометрів у країну, охоплену війною, навряд чи вдасться за 72 години. Саме цей термін – міжнародний максимальний стандарт.
Але сталося неймовірне – клітини доставили в столичний Охматдит усього за 42 години! До цього доклали зусилля багато людей і організацій, зокрема і благодійний фонд Таблеточки.
Лікарі-гематологи клініки вже зробили трансплантацію кісткового мозку 1-річному Дмитру.
Донором стовбурових клітин для дитини став американець / Фото з фейсбуку МОЗ
1-річного Дмитрика уже прооперували / Фото з фейсбуку МОЗ
Операцію з пересадки стовбурових клітин проводили лікарі-гематологи Київського Охматдиту / Фото з фейсбуку МОЗ
Трансплантації в Україні
- В липні в Україні, в Львівському Охматдиті, вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячному немовляті. Донором для хлопчика став його старший 4-річний брат.
- А в Інституті серця МОЗ вперше провели пересадку серця дитині в Україні – пацієнткою стала 6-річна дівчинка. Тоді фото, як мама хлопчика, який став посмертним донором, слухає серцебиття у грудях дівчинки, зворушило всю країну.