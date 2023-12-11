Ртуть у рибі: наскільки це небезпечно та як себе убезпечити

Ртуть потрапляє у воду внаслідок скидання промислових стоків, і навіть під час згорання різних видів палива: вугілля, деревина і нафта. Під впливом бактерій водного середовища, цей елемент перетворюється на метилртуть – його токсичну форму, яка небезпечна для живих організмів.

Риби накопичують метилртуть через зябровий апарат та травну систему. У їхніх тканинах ця форма ртуті зв'язується з білковими сполуками та накопичується, а кулінарна обробка не видаляє важкі метали з м'яса риби.

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Як ртуть впливає на організм

Метилртуть легко проникає через гематоенцефалічний та плацентарний бар'єри. Тому основні прояви:

нервова система: метилртуть токсична для головного та спинного мозку, викликає пошкодження нервів;

дитина в утробі матері: метилртуть негативно впливає на мозок і нервову систему, яка розвивається зачіпає когнітивне мислення, пам'ять, увагу, мовлення, а також дрібну моторику.

Ртуть природним чином виводиться з організму, але для цього потрібно кілька місяців. Тому, якщо ви часто вживаєте рибу з високим вмістом метилртуті, її рівень в організмі підвищуватиметься. І це призведе до отруєння.

Рівень ртуті в рибі

Вся риба та молюски містять сліди метилртуті. Але найвищий рівень – у великих риб. До них належить:

акули;

марлін;

блакитний тунець;

королівська скумбрія;

мечоніс.

До риб з низьким вмістом метилртуті належать:

лосось;

минтай;

сом;

тріска.

Споживання риби та запобіжні заходи

У рибі міститься безліч корисних для здоров'я елементів, включаючи білок, вітаміни, мінерали та омега-3 жирні кислоти. Рекомендується включати до раціону щонайменше дві порції риби на тиждень, у тому числі одну порцію (140 грамів) жирних сортів, багатих омега-3 жирними кислотами, таких як лосось, оселедець, скумбрія і тріска.

Для жінок у період вагітності та малих дітей, помірне вживання риби з низьким рівнем токсину вважається корисним і не становить шкоди здоров'ю. FDA рекомендує обмежити споживання риби з високим вмістом ртуті до двох порцій на тиждень для зазначених груп населення.