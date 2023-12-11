Ртуть в рыбе: насколько это опасно и как себя обезопасить

Ртуть попадает в воду вследствие сброса промышленных стоков, а также при сгорании различных видов топлива: угля, древесины и нефти. Под влиянием бактерий водной среды этот элемент превращается в метилртуть – его токсическую форму, которая опасна для живых организмов.

Рыбы накапливают метилртуть через жаберный аппарат и пищеварительную систему. В тканях эта форма ртути связывается с белковыми соединениями и накапливается, а кулинарная обработка не удаляет тяжелые металлы из мяса рыбы.

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Как ртуть влияет на организм

Метилртуть легко проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. Поэтому основные проявления:

нервная система: метилртуть токсична для головного и спинного мозга, вызывает повреждение нервов;

ребенок в утробе матери: метилртуть негативно влияет на мозг и развивающуюся нервную систему затрагивает когнитивное мышление, память, внимание, речь, а также мелкую моторику.

Ртуть естественным образом выводится из организма, но для этого требуется несколько месяцев. Поэтому, если вы часто употребляете рыбу с высоким содержанием метилртута, ее уровень в организме будет повышаться. И это приведет к отравлению.

Уровень ртути в рыбе

Вся рыба и моллюски содержат следы метилртута. Но самый высокий уровень – у крупных рыб. К ним относятся:

акулы;

марлин;

голубой тунец;

королевская скумбрия;

меченос.

К рыбам с низким содержанием метилртути относятся:

лосось;

минтай;

сом;

треска.

Потребление рыбы и меры предосторожности

В рыбе содержится множество полезных для здоровья элементов, включая белок, витамины, минералы и жирные кислоты омега-3. Рекомендуется включать в рацион по меньшей мере две порции рыбы в неделю, в том числе одну порцию (140 граммов) жирных сортов, богатых омега-3 жирными кислотами, таких как лосось, сельдь, скумбрия и щепа.

Для женщин в период беременности и малых детей умеренное употребление рыбы с низким уровнем токсина считается полезным и не представляет вреда здоровью. FDA рекомендует ограничить потребление рыбы с высоким содержанием ртути до двух порций в неделю для указанных групп населения.