Знайшли симптом, який вказує на підвищений ризик інсульту за 10 років до його появи

Нове дослідження виявило, що у людей, які згодом перенесли інсульт, когнітивні функції починали погіршуватися задовго до події, швидше, ніж у тих, хто не зіткнувся з цим захворюванням.

Погіршення когнітивних здібностей та здатності виконувати повсякденні завдання часто є наслідками інсульту, пов'язаними з фізіологічними змінами мозку. Однак нові дані вказують на те, що проблеми з когнітивним здоров'ям у пацієнтів з інсультом можуть розпочатися набагато раніше.

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Нове дослідження інсульту

У рамках дослідження вчені відстежували стан 14712 осіб віком від 45 років протягом у середньому 12,5 років, періодично проводячи різні тести для оцінки їхніх когнітивних здібностей. Ці тести включали перевірку пам'яті, швидкості мови й реакції та координації рухів рук. Також оцінювалася здатність учасників справлятися із щоденними завданнями, такими як прання, прибирання, одягання, приймання їжі та управління фінансами.

Результати показали, що у тих, хто згодом переніс інсульт, когнітивні показники почали помітно відставати від тих, хто не зіткнувся з інсультом, за 10 років до його розвитку.

Погіршення розумових здібностей – передвісник інсульту

Найбільш помітні зміни були виявлені в тесті Струпа, який використовується для оцінки когнітивної гнучкості та заснований на феномені затримки реакції на слова, написані кольором, що не відповідає їхньому значенню. У майбутніх пацієнтів з інсультом зниження результатів у цьому тесті починалося за 10 років до інсульту та ставало очевидним за 6 років до нього.

Також було помічено ранні зміни в Короткій шкалі оцінки психічного статусу за 8 років до інсульту. Відмінності у виконанні повсякденних завдань ставали помітними за 2 – 3 роки до інсульту. Вчені також помітили вищу частоту зниження когнітивних здібностей у носіїв гена APOE, що асоціюється з розвитком хвороби Альцгеймера, та у людей з нижчим рівнем освіти.

Автори наголошують, що їхнє дослідження спостережного характеру і не встановлює причинно-наслідкового зв'язку між когнітивними порушеннями та інсультом. Однак вони вказують на те, що когнітивні та функціональні відхилення можуть бути провісниками підвищеного ризику інсульту.